Oppo К15 поступил в продажу: смартфон с батареей 8000 мАч и активной системой охлаждения

Китайская компания Oppo официально выпустила в продажу свой новый и насыщенный уникальными функциями смартфон К15. Это устройство привлекает внимание техноэнтузиастов не только аккумулятором высокой емкости, но и характерной для игровых смартфонов активной системой охлаждения и современным дизайном. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Внешний вид модели Oppo К15 создан на основе концепции Спид Аестетикс и предлагается в цветах Спид Вхите и Гале Грай. На задней панели устройства расположена специальная световая панель под названием Блуе Шадов Бреатинг Лигхт. Эта РГБ-подсветка отображает динамические эффекты при различных уведомлениях или в игровом процессе, придавая смартфону футуристичный вид.

Технические возможности и производительность

Сердцем смартфона является процессор Dimensity 7360 Супер, который работает в паре с системой оптимизации Кс Тиде Энгине. Самая примечательная особенность устройства — встроенный в его корпус высокоскоростной вентилятор. Учитывая, что такая активная система охлаждения обычно встречается только в дорогих игровых смартфонах, К15 создает серьезную конкуренцию в своем сегменте.

Пока смартфон представлен только в одной конфигурации — с 12 GB оперативной и 256 GB постоянной памяти. Согласно информации иксбт.ком, устройство обладает не только мощной внутренней системой, но и защищенным от внешних воздействий корпусом. В частности, смартфон защищен от пыли и воды по стандарту ИП69, что позволяет безопасно использовать его даже в экстремальных условиях.

Автономность и камеры

Oppo К15 способен демонстрировать рекордные результаты по автономности. В него установлен аккумулятор Глакиер емкостью 8000 мАч. Для быстрой восполнения столь большой емкости предусмотрена технология быстрой зарядки СуперВУК мощностью 80 В. Интересно, что несмотря на столь большой аккумулятор, толщина корпуса составляет всего 8,27 мм, а вес — 205 граммов.

Система камер также не оставит пользователей равнодушными. Устройство оснащено следующими оптическими модулями:

50-мегапиксельный основной сенсор;

50-мегапиксельная фронтальная (сефи) камера;

Широкоугольный объектив и дополнительные сенсоры.

Кроме того, в смартфоне имеются модуль NFC, инфракрасный порт, двухдиапазонный ГПС и трехдиапазонная навигационная система Беиду. Цена устройства на китайском рынке составляет 2299 юаней (около 320 долларов), однако с государственными субсидиями его можно приобрести за 1954 юаня. Ожидается, что эта модель скоро появится на глобальном рынке, в том числе и на прилавках Узбекистана.