Сэм Бэнкман-Фрид попросил Трампа о помиловании

·30·Технологии
Сэм Бэнкман-Фрид попросил Трампа о помиловании

Основатель криптовалютной биржи ФТКс Сэм Бэнкман-Фрид официально обратился к президенту США Трампу с просьбой о помиловании. Информация об этом появилась на сайте Управления по вопросам помилования Министерства юстиции. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Бэнкман-Фрид был признан виновным по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в 2024 году и приговорен к 25 годам тюремного заключения. По данным Bloomberg Невс, это заявление является официальной попыткой сократить срок наказания.

За время своего второго президентского срока Трамп успел помиловать сотни людей. Хотя большинство из них были участниками событий 6 января, значительную часть составили лица, обвиняемые в финансовых преступлениях. Согласно анализу НБК Невс, более половины помилованных совершили преступления «белых воротничков», такие как отмывание денег и банковское мошенничество.

Кроме того, Трамп помиловал ряд лиц, сделавших крупные пожертвования на его политические кампании. Примечательно, что, по данным Bloomberg, лишь очень небольшая часть помилованных Трампом лиц подавала официальные заявления в Министерство юстиции; в большинстве случаев решения принимались напрямую.

Сэм Бэнкман-ФридFTXТрампКриптовалютаСША
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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