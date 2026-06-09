Honor X80 Pro Max: выходит смартфон с аккумулятором на 11 000 мА·ч

В сети появились первые подробности о будущем смартфоне бренда Honor — Honor X80 Pro Max. Согласно данным известного инсайдера Digital Chat Station, новое устройство получит один из самых емких аккумуляторов среди современных смартфонов. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Модель Honor X80 Pro Max оснастят 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2788 × 1280 пикселей. Экран будет плоским, с максимально тонкими рамками. Аппаратная часть устройства построена на базе процессора Snapdragon 6 Gen 5.

Главной особенностью смартфона станет его огромный аккумулятор емкостью 11 000 мА·ч. Также устройство поддержит технологию быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Такие показатели свидетельствуют о том, что смартфон установит новые рекорды по времени автономной работы.

По словам инсайдера, новая модель получит полную защиту от воды и ударопрочный корпус. Дизайн устройства создан под вдохновением от флагманских моделей бренда. Напомним, ранее Digital Chat Station точно предсказал характеристики таких моделей, как Xiaomi 15 и Realme GT 7 Pro, до их официального анонса.