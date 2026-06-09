Не копия Starlink: Бюро 1440 потеряло свой первый спутник

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» потеряла один из первых 16 серийных спутников, выведенных на орбиту 23 марта 2026 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные открытых сервисов космического мониторинга н2ё.ком и келестрак.орг. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам представителей компании, в настоящее время на низкой околоземной орбите находятся шесть экспериментальных аппаратов серий «Рассвет-1» и «Рассвет-2», а также 15 спутников из первого пакетного запуска. Эти устройства прошли тестирование основных систем в космосе, сейчас выполняют маневры и работают в штатном режиме. «Бюро 1440» подчеркнуло, что сроки и качество запуска коммерческих услуг связи остаются неизменными.

Российская компания планирует вывести на орбиту в общей сложности 292 спутника (включая резервные аппараты) к 2030 году. Проект направлен на обеспечение широкополосного доступа в интернет и реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Общий объем финансирования проекта превысит 431 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что создаваемая «Бюро 1440» группировка спутников «Рассвет» не является копией системы Starlink, а представляет собой индивидуальную платформу, специально разработанную для цифровой экономики России. Данная технология призвана обеспечить высокоскоростной интернет в отдаленных регионах.