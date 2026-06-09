В сервисе «Яндекс Книги» появилась функция чтения книг по ролям

Виртуальный чтец платформы «Яндекс Книги» получил важное обновление. Теперь в режиме «По ролям» искусственный интеллект озвучивает реплики персонажей произведения разными голосами. Это делает прослушивание диалогов более естественным и понятным. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

В основе этой технологии лежат собственные разработки компании Яндекс в области синтеза речи. Система анализирует текст, определяет, кому принадлежит реплика, и автоматически назначает голос в зависимости от пола персонажа.

В настоящее время эта функция доступна для 2500 произведений, но в будущем их количество планируется увеличить. Помимо нового режима, в приложении сохранилась возможность прослушивания книг одним мужским или одним женским голосом.

Технология синтеза речи применена к более чем 150 тысячам книг, для которых нет профессиональной аудиоверсии. По данным Яндекс, каждый десятый подписчик сервиса регулярно пользуется услугой виртуального чтеца.