Евгений Касперский рассказал о взломостойком смартфоне

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский сообщил, что работа над корпоративным защищенным смартфоном на базе операционной системы КасперскйОС продолжается, однако устройство еще не готово к выходу на рынок. По его словам, основной набор функций уже работает: смартфон поддерживает звонки и СМС-сообщения, а также оснащен часами, календарем, калькулятором и мессенджером. Об этом Иксбт.ком сообщает .

На устройстве установлен браузер Google Chrome, из игр пока доступна только классическая «Сапер». Для работы с документами используется программное обеспечение компании «МойОфис». Касперский подчеркнул, что одной из главных сложностей проекта является адаптация аппаратной части к собственной операционной системе.

Поскольку смартфон не создан на базе Android, требуется самостоятельная разработка и поддержка большого количества драйверов для компонентов устройства. Это значительно усложняет процесс создания смартфона и увеличивает сроки его выпуска.

«Год назад камера вообще не работала, сейчас работает. Сначала работала, но без автофокуса. Видео пока не работает», — сказал Евгений Касперский. Ранее он анонсировал создание смартфона с неуязвимой для взлома безопасной операционной системой.