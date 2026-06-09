Apple удалит приложения, не привлекающие внимание пользователей

Компания Apple предупредила разработчиков о том, что некоторые приложения могут быть полностью удалены из магазина App Store. Согласно обновленному руководству App Review Guidelines, опубликованному на этой неделе, приложения, которые долго не обновлялись, не улучшались или не смогли привлечь пользователей, могут быть удалены с платформы. Это важное изменение в политике Apple: ранее компания ограничивалась лишь отклонением новых приложений, являющихся копиями или перенасыщающих категорию. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Ранее руководство Apple призывало разработчиков не создавать новые продукты в категориях, где уже представлено множество приложений. В старых правилах с юмором отмечалось: «В магазине App Store уже достаточно приложений с фонариком, гаданием, знакомствами и играми про выпивку. Если они не предлагают уникальный и высококачественный опыт, мы отклоним такие приложения». В обновленном тексте, представленном в рамках конференции WWDC, теперь содержится просьба воздержаться от создания вариантов уже популярных приложений.

В новый список теперь также включены приложения с обоями для рабочего стола, простыми таймерами и звуковыми эффектами. Apple объяснила, что эти категории на платформе App Store уже «хорошо сформированы», и теперь будут приниматься только заявки, предлагающие «значительно отличающийся или улучшенный» опыт. В противном случае такие приложения могут быть удалены из магазина.

Эти изменения связаны с усилиями компании Apple по улучшению системы поиска и обнаружения приложений в магазине App Store. На мероприятии WWDC компания представила разработчикам персонализированные рекомендации и маркетинговые инструменты, которые помогут развивать их бизнес и повторно привлекать пользователей. Снижение количества низкокачественных приложений облегчит работу разработчиков, создающих качественные продукты.

Кроме того, Apple предупредила, что разработчики, неоднократно представляющие низкокачественные и посредственные приложения, могут быть полностью лишены членства в программе Apple Developer Program. Компания ставит целью сохранение только лучшего и полезного контента для пользователей.