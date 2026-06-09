Apple удалит приложения, не привлекающие внимание пользователей

·7·Технологии
Apple удалит приложения, не привлекающие внимание пользователей

Компания Apple предупредила разработчиков о том, что некоторые приложения могут быть полностью удалены из магазина App Store. Согласно обновленному руководству App Review Guidelines, опубликованному на этой неделе, приложения, которые долго не обновлялись, не улучшались или не смогли привлечь пользователей, могут быть удалены с платформы. Это важное изменение в политике Apple: ранее компания ограничивалась лишь отклонением новых приложений, являющихся копиями или перенасыщающих категорию. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Ранее руководство Apple призывало разработчиков не создавать новые продукты в категориях, где уже представлено множество приложений. В старых правилах с юмором отмечалось: «В магазине App Store уже достаточно приложений с фонариком, гаданием, знакомствами и играми про выпивку. Если они не предлагают уникальный и высококачественный опыт, мы отклоним такие приложения». В обновленном тексте, представленном в рамках конференции WWDC, теперь содержится просьба воздержаться от создания вариантов уже популярных приложений.

В новый список теперь также включены приложения с обоями для рабочего стола, простыми таймерами и звуковыми эффектами. Apple объяснила, что эти категории на платформе App Store уже «хорошо сформированы», и теперь будут приниматься только заявки, предлагающие «значительно отличающийся или улучшенный» опыт. В противном случае такие приложения могут быть удалены из магазина.

Эти изменения связаны с усилиями компании Apple по улучшению системы поиска и обнаружения приложений в магазине App Store. На мероприятии WWDC компания представила разработчикам персонализированные рекомендации и маркетинговые инструменты, которые помогут развивать их бизнес и повторно привлекать пользователей. Снижение количества низкокачественных приложений облегчит работу разработчиков, создающих качественные продукты.

Кроме того, Apple предупредила, что разработчики, неоднократно представляющие низкокачественные и посредственные приложения, могут быть полностью лишены членства в программе Apple Developer Program. Компания ставит целью сохранение только лучшего и полезного контента для пользователей.

AppleApp StoreWWDCТехнологииПриложения
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

iOS 27: новые функции, о которых Apple не рассказала на презентацииiOS 27: новые функции, о которых Apple не рассказала на презентацииСегодня, 15:23После установки бета-версии iOS 27 перестали работать некоторые банковские приложенияПосле установки бета-версии iOS 27 перестали работать некоторые банковские приложенияСегодня, 15:22Яндекс расширил географию аренды безопасных электровелосипедовЯндекс расширил географию аренды безопасных электровелосипедовСегодня, 15:21В России агродроны начали обработку сельскохозяйственных угодийВ России агродроны начали обработку сельскохозяйственных угодийСегодня, 14:59Новый сбор для ноутбуков и смартфонов: сумма платежа зависит от брендаНовый сбор для ноутбуков и смартфонов: сумма платежа зависит от брендаСегодня, 14:53В Apple App Store появились персонализированные рекомендацииВ Apple App Store появились персонализированные рекомендацииСегодня, 14:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус