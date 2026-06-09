Apple, как ожидается, скоро представит складной iPhone

·8·Технологии
Apple, как ожидается, скоро представит складной iPhone

Долгожданный складной смартфон iPhone от компании Apple может быть представлен осенью этого года. На это указывают секретные файлы, обнаруженные исследователем @М1Astra в бета-версии iOS 27 для разработчиков. Это означает, что когда Apple представит свои новые устройства в сентябре, мы наконец сможем увидеть первый складной смартфон бренда. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Хотя в арсенале Apple пока нет складных телефонов, в коде iOS 27 появились такие термины, как «фолдСтате», «мечаникалАнглеДегрис», «англеДегрис» и «МГГетЛогикалДевикеДисплайКунт». Эти команды указывают на то, что программное обеспечение может определять состояние сложения телефона, угол раскрытия и количество используемых дисплеев устройства. Следовательно, будущий складной гаджет будет работать на системе iOS 27, анонсированной на мероприятии WWDC в понедельник.

Несмотря на то, что такие компании, как Samsung и Huawei, производят складные смартфоны уже более пяти лет, требования к первой попытке Apple очень высоки. Для потребителей толщина таких устройств имеет важное значение. Наличие второго экрана может не компенсировать удобство ношения телефона в кармане, однако Apple обладает большим опытом в максимально компактном дизайне корпуса iPhone.

В прошлом году компания представила модель iPhone Air толщиной всего 5,6 миллиметра. Если складное устройство будет создано на основе двух экранов iPhone Air, его толщина составит примерно 11,2 миллиметра. Это означает, что он будет тоньше всех складных смартфонов, кроме новейшей модели Samsung Galaxy З Фолд7.

AppleiPhoneiOS 27ТехнологииСмартфон
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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