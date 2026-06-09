Пользователь регулярно проверял разъем питания GeForce RTX 5090, но он все равно расплавился

На форуме Reddit появилось сообщение об очередной проблеме с 16-контактным разъемом питания видеокарты GeForce RTX 5090. Пользователь под ником KusKundale сообщил, что обнаружил признаки плавления коннектора во время планового обслуживания компьютера. Об этом пишет Ixbt.com сообщает .

По словам владельца системы, он регулярно следил за состоянием своего устройства: каждые три месяца отключал и снова подключал кабель питания видеокарты, а также ежемесячно проверял надежность соединения и очищал корпус от пыли. Тем не менее, во время очередного осмотра он заметил признаки потемнения и перегрева как на кабеле питания, так и на самом разъеме видеокарты.

В системе использовался оригинальный кабель Corsair Type 4 с коннектором 12VHPWR. Примечательно, что видеокарта была установлена вертикально, поэтому чрезмерный изгиб кабеля, который считается одной из основных причин подобных инцидентов, в данном случае исключается.

По мнению экспертов, проблема могла быть вызвана износом контактов в результате регулярного отключения и подключения разъема. Из-за конструктивных особенностей даже незначительное повреждение контактных площадок приводит к увеличению электрического сопротивления, что со временем вызывает локальный перегрев.

На данный момент ситуация не является критической — видеокарта продолжает работать, однако пользователь просит совета у сообщества regarding дальнейших действий. Эта проблема в серии NVIDIA RTX остается актуальной среди пользователей.