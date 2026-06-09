Пользователь регулярно проверял разъем питания GeForce RTX 5090, но он все равно расплавился

·4·Технологии
Пользователь регулярно проверял разъем питания GeForce RTX 5090, но он все равно расплавился

На форуме Reddit появилось сообщение об очередной проблеме с 16-контактным разъемом питания видеокарты GeForce RTX 5090. Пользователь под ником KusKundale сообщил, что обнаружил признаки плавления коннектора во время планового обслуживания компьютера. Об этом пишет Ixbt.com сообщает .

По словам владельца системы, он регулярно следил за состоянием своего устройства: каждые три месяца отключал и снова подключал кабель питания видеокарты, а также ежемесячно проверял надежность соединения и очищал корпус от пыли. Тем не менее, во время очередного осмотра он заметил признаки потемнения и перегрева как на кабеле питания, так и на самом разъеме видеокарты.

В системе использовался оригинальный кабель Corsair Type 4 с коннектором 12VHPWR. Примечательно, что видеокарта была установлена вертикально, поэтому чрезмерный изгиб кабеля, который считается одной из основных причин подобных инцидентов, в данном случае исключается.

По мнению экспертов, проблема могла быть вызвана износом контактов в результате регулярного отключения и подключения разъема. Из-за конструктивных особенностей даже незначительное повреждение контактных площадок приводит к увеличению электрического сопротивления, что со временем вызывает локальный перегрев.

На данный момент ситуация не является критической — видеокарта продолжает работать, однако пользователь просит совета у сообщества regarding дальнейших действий. Эта проблема в серии NVIDIA RTX остается актуальной среди пользователей.

NVIDIAGeForce RTX 5090ВидеокартаТехнологииЖелезо
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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