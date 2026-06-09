Группа FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), долгое время доминировавшая в мире технологий, уступает место новому, еще более мощному альянсу. К лету 2026 года ожидаются рекордные IPO (первичные публичные размещения акций) таких компаний, как SpaceX, Anthropic и OpenAI, что полностью изменило отрасль. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Новообразованная аббревиатура MANGOS, вирусно распространяющаяся в социальных сетях, включает компании Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI и SpaceX. Это название, предложенное разработчиками @krishdotdev и @lilscoot на платформе X, символизирует новых лидеров эры искусственного интеллекта и космических технологий.

Хотя Amazon и Netflix остаются сильными игроками, их достижения в сфере стриминга и электронной коммерции сегодня не имеют такого революционного значения, как AI и агентные системы. Будущее технологической индустрии сейчас строится вокруг искусственного интеллекта и автономных технологий.

Успех группы MANGOS, как ожидается, станет новым фундаментом для мировой экономики. Однако важно, чтобы эти изменения не привели к социальным проблемам, таким как сокращение рабочих мест, а способствовали здоровому экономическому росту. Время прощаться с FAANG, теперь наступает эра MANGOS!