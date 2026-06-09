iPhone Ultra определяет угол складывания и адаптирует интерфейс и звук

·4·Технологии
iPhone Ultra определяет угол складывания и адаптирует интерфейс и звук

В бета-версии операционной системы iOS 27 обнаружена интересная информация о механизме складывания будущего iPhone Ultra (или iPhone Fold). По сообщениям инсайдера Digital Chat Station, смартфон сможет с высокой точностью измерять угол раскрытия и закрытия шарнира в реальном времени. Об этом Ixbt.com сообщает .

Устройство может самостоятельно определять свое состояние: закрытое, полностью открытое или частично сложенное. Соответственно, расположение элементов интерфейса будет динамически меняться: например, в закрытом состоянии появится стандартный экран, как у iPhone, а в открытом — рабочий стол в стиле iPad. Также утверждается, что звук динамиков будет настраиваться в зависимости от положения устройства.

Известный блогер Сахил Кароул недавно продемонстрировал прототипы iPhone Fold в классических белом и черном цветах. Ожидается, что складной iPhone будет выполнен в формате «книжки», его внутренний экран составит 7,7 дюйма, а внешний дисплей — около 5,3 дюйма. Отличительной особенностью устройства является перенос кнопок регулировки громкости в верхнюю часть корпуса.

По слухам, кнопка питания с правой стороны будет объединена с датчиком Touch ID, что указывает на возвращение сканера отпечатков пальцев в смартфоны Apple. Digital Chat Station ранее заслужил доверие, точно раскрывая информацию о Xiaomi 15 и других флагманах до официальной презентации.

AppleiPhone UltraiPhone FoldiOS 27Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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