Rivian начала поставки своего важнейшего кроссовера R2

·2·Технологии
Rivian начала поставки своего важнейшего кроссовера R2

Со вторника компания Rivian официально начала передачу первых электрических кроссоверов (SUV) новой модели R2 своим клиентам. Этот шаг знаменует начало новой эры выхода производителя электромобилей на массовый рынок. Основатель и генеральный директор Rivian RJ Scaringe назвал модель R2 «самым важным продуктом», когда-либо представленным компанией, поскольку она занимает центральное место в амбициях бренда в области автономного вождения. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Модель R2, стоимость которой начинается примерно от 58 000 долларов, сочетает в себе многие функции предыдущего кроссовера R1, но при этом имеет более компактный и доступный дизайн. Компания планирует выпустить версию этой модели дешевле 50 000 долларов начиная с 2027 года, а к концу года — еще более упрощенный вариант стоимостью около 45 000 долларов. Rivian поставила цель доставить от 20 000 до 25 000 единиц R2 до конца текущего года, что может сделать его одним из самых быстро набирающих популярность электромобилей в истории США.

В настоящее время производство осуществляется на заводе в Нормале, штат Иллинойс, а в 2028 году ожидается запуск нового завода в штате Джорджия. Дебют R2 происходит в сложных рыночных условиях: в США экологические требования были смягчены, а налоговые льготы для электромобилей отменены. Тем не менее, RJ Scaringe считает снижение конкуренции на рынке возможностью для своей компании и уверен, что R2 станет одним из самых привлекательных вариантов выбора.

Кроме того, Rivian уделяет большое внимание технологиям автономного вождения с помощью этой модели. В будущем R2, как ожидается, станет полностью самоуправляемым транспортным средством. Согласно соглашению с компанией Uber на сумму 1,25 миллиарда долларов, заключенному в марте, до 40 000 моделей R2 планируется использовать в сети Uber в качестве роботакси.

RivianR2ЭлектромобильТехнологииАвтономное Вождение
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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