Ростех представил новый маневренный дрон Суперкам С180

·58·Технологии
Ростех представил новый маневренный дрон Суперкам С180

Госкорпорация Ростех продемонстрировала обновленный беспилотный летательный аппарат Суперкам С180 на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. Главной особенностью устройства является высокая маневренность и способность автономно уклоняться от атак вражеских дронов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По конструкции дрон с остроконечным крылом напоминает реактивный истребитель и получил новые тактические возможности. По данным Иксбт.ком, аппарат оснащен дополнительными камерами контроля задней и верхней частей, что позволяет системе автоматически определять угрозы и оповещать оператора.

Искусственный интеллект и высокая устойчивость

Технические характеристики дрона значительно улучшены. В частности, время пребывания в воздухе увеличилось вдвое и теперь составляет более 4 часов. Также он обладает грузоподъемностью до 1,5 кг полезной нагрузки. Запуск устройства осуществляется с помощью специальной катапульты.

Представители Ростеха в своем Телеграм-канале сравнили новую разработку с героем известного фильма «Матрица», назвав её «ловкой, как Нео». Было особо отмечено умение устройства искусно уклоняться от дронов-перехватчиков, что резко повышает уровень выживаемости БПЛА в современных воздушных сражениях.

Суперкам С180 обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы. Разработчики оснастили его дополнительными элементами дублирования системы навигации, что обеспечивает выполнение миссии даже при выходе из строя основной системы. Также применена технология радиочастотной детекции для обнаружения противника по радиосигналам.

При выполнении задач разведки и мониторинга дрон использует возможности AI. На борту устройства реализованы функции обработки изображений и автоматического распознавания объектов, что позволяет собирать высокоточные видеоданные в любое время суток.

В условиях стремительного развития технологий беспилотных летательных аппаратов внедрение таких систем защиты может установить новые стандарты на рынке военных и специальных дронов. Суперкам С180 позиционируется не просто как средство наблюдения, но и как активно защищенная техника.

РостехДронSupercam S180ТехнологииРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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