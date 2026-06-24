Зукс, принадлежащая Amazon, обновляет свое беспилотное роботакси

Компания Зукс, входящая в состав Amazon, значительно усовершенствовала свое специально спроектированное роботакси. Эти обновления направлены не просто на улучшение внешнего вида, а на обеспечение комфорта и безопасности пассажиров перед запуском коммерческого сервиса, запланированным на конец этого года. По данным иксбт.ком, компания внесла ряд изменений в интерьер и экстерьер автомобиля на основе отзывов пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Основные технические характеристики роботакси Зукс остались без изменений. В этом электромобиле кубической формы по-прежнему отсутствуют рулевое колесо и традиционные элементы управления. Автомобиль оснащен 40 камерами, радарами, лидарами и инфракрасными датчиками, которые позволяют полностью воспринимать окружающую среду. Кроме того, он может развивать скорость до 120 км/ч (75 миль) и вмещает четырех пассажиров.

Комфорт и эргономика интерьера

Инженеры компании добавили дополнительные мягкие накладки и эргономичные изгибы в сиденья и подголовники, чтобы создать более уютную среду для пассажиров. В отделке салона использована светлая цветовая палитра: сиденья стали светло-зелеными, а пол и элементы отделки — светло-серыми. По словам представителей Зукс, такое сочетание цветов создает успокаивающую атмосферу и помогает пассажирам легче находить личные вещи, такие как смартфоны.

Кроме того, внимание было уделено и техническим деталям салона. На панели зарядки смартфонов появились специальные пазы, чтобы телефоны не скользили, подстаканники были расширены, а сенсорный экран стал более заметным. Такие небольшие, но важные изменения призваны повысить качество обслуживания для тысяч пассажиров, которые будут ежедневно пользоваться роботакси.

Система безопасности и внешней связи

Важные обновления коснулись и внешней части автомобиля. Двусторонние рефлекторы были перенесены для улучшения обзора. Самым заметным нововведением стала установка нового динамика и микрофона в интерфейс двери. Эта система обеспечивает двустороннюю аудиосвязь между пассажирами, другими участниками дорожного движения и службой поддержки Зукс.

Как отметил директор по промышленному дизайну Зукс Крис Стоффел, обновленный дизайн интерьера не отвлекает внимание пассажира, в отличие от современных легковых автомобилей. Цель — дать пассажиру возможность максимально отдохнуть во время поездки. Ожидается, что эти обновления выделят опыт Зукс на фоне любого другого существующего транспортного сервиса.

В настоящее время Зукс тестирует свои беспилотные такси в нескольких городах США. Если все планы будут реализованы успешно, эти футуристические транспортные средства официально начнут обслуживать пассажиров в ближайшие месяцы. Это может ознаменовать начало новой эры в системе городского транспорта.