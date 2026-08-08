Цены на видеокарты Nvidia КМП 170ХКс резко выросли

Старые ускорители для майнинга, которые в последнее время почти не вызывали интереса на вторичном рынке и оценивались примерно в 100–200 долларов, Nvidia КМП 170ХКс резко подорожали в несколько раз. По данным Иксбт.ком, причиной стала появившаяся возможность значительно расширить объём их памяти с помощью программного обеспечения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Эти специализированные ускорители впервые вышли на рынок в 2021 году. Они были созданы на базе популярной в то время модели А100, предназначенной для искусственного интеллекта, но представляли собой версию с существенно ограниченными возможностями. В частности, если исходные модели имели 64 или 80 GB памяти, то у устройств КМП 170ХКс этот показатель составлял всего 8 или 10 GB.

Программная разблокировка памяти

Специалисты выяснили, что технические возможности этих устройств на самом деле были значительно выше. Физически видеокарты обладали таким же огромным объёмом памяти, как и дорогие модели, однако производитель программно заблокировал большую часть памяти и вычислительных ядер.

Ситуация кардинально изменилась после появления на платформе GitHub специального инструмента КМПУнлокер . Этот инструмент позволяет пользователям обходить блокировки и активировать графический процессор и память в полном объёме. В результате старое устройство с 8 GB памяти можно превратить в аналог А100 с 64 GB, а версию на 10 GB — в устройство с объёмом памяти 80 GB.

Новый интерес со стороны сферы искусственного интеллекта

Конечно, при таком глубоком вмешательстве нельзя исключать вероятность выхода из строя некоторых чипов памяти. Тем не менее доступные возможности позволяют увеличить объём памяти устройства в несколько раз. Быстрая ХБМ2е-память объёмом в десятки гигабайт снова сделала такие старые майнинг -карты актуальными, однако теперь их используют не для майнинга, а для работы с системами искусственного интеллекта.

На фоне такого резкого спроса на устройства изменились и рыночные цены. Сейчас эти ускорители продают примерно за 1500–2200 долларов даже без какой-либо гарантии и в неразблокированном состоянии. Покупатели приобретают их в надежде на высокую производительность, хотя заранее не могут точно знать, какой результат получат.