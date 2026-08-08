Компания МеЛе представила полностью пассивно охлаждаемый мини-ПК

Рынок современных технологий пополнился новым устройством, отличающимся компактностью и абсолютно бесшумной работой. Как сообщает иксбт.ком, компания МеЛе официально представила новую модель Куиетер — компактный мини-ПК без вентилятора, основанный на полностью пассивной системе охлаждения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главной особенностью устройства являются его размеры и принцип работы. Мини-ПК имеет габариты всего 150 х 105 х 40 мм и совершенно не издаёт шума во время работы. Такой результат достигнут благодаря использованию не слишком мощного, но энергоэффективного процессора Intel Н150.

Память и возможности хранения данных

Несмотря на компактный внешний вид устройства, производитель уделил особое внимание его внутренним возможностям. В частности, пользователи смогут увеличить объём оперативной памяти мини-ПК до 32 GB в зависимости от своих потребностей.

Кроме того, новая модель позволяет установить два независимых накопителя. Для современного SSD формата M.2 предусмотрен отдельный слот, а также имеется специальное место для традиционного 2,5-дюймового жёсткого диска или SSD. Для компактного компьютера это весьма хороший показатель.

Возможности подключения и цена

К сожалению, производитель пока не опубликовал снимки, раскрывающие внутреннее устройство компьютера, поэтому принцип работы системы отвода тепла остаётся тайной. Тем не менее с точки зрения внешних интерфейсов и портов подключения устройство предлагает достаточно возможностей.

Устройство предлагает следующие возможности:

модуль Wi-Fi 5 для беспроводного подключения

три высокоскоростных порта USB 3.2 Ген2

картридер микроСД для обмена данными

два порта USB 2.0

два порта HDMI 2.0 и один ДисплайПорт 1.4 для подключения мониторов

порт РДж45 для подключения к сети

По данным иксбт.ком, базовая версия этого мини-ПК с 8 GB оперативной и 128 GB постоянной памяти оценивается примерно в 473 доллара США.