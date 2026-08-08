Евлоев против Волкановски: главный бой UFC 333 становится известен!

·64·Спорт
Евлоев против Волкановски: главный бой UFC 333 становится известен!

24 октября этого года на знаменитом острове Яс в столице Объединённых Арабских Эмиратов городе Абу-Даби состоится очередной номерной турнир UFC 333.

По сообщениям источников, близких к ситуации, центральным поединком этого турнира станет бой за чемпионство в полулёгком весе. Действующий чемпион мира, австралиец Александр Волкановски, выйдет в октагон против непобеждённого россиянина Мовсар Евлоев, занимающего первую строчку рейтинга дивизиона.

Пока этот зрелищный и напряжённый поединок официально не объявлен промоушеном UFC, однако инсайдеры отмечают, что соглашение находится на завершающей стадии.

Мовсар Евлоев: победный шаг в «топ-10»

Непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев в марте этого года одержал свою юбилейную — 10-ю победу в UFC. На турнире UFC в Лондоне он в бескомпромиссном противостоянии победил любимца местных болельщиков, британца Лерона Мерфи, решением большинства судей. Именно этот успех открыл для Евлоев прямую дорогу к чемпионскому поединку.

«Возвращение на трон» Александр Волкановски

Опытный австралийский чемпион достойно защищает свой пояс:

  • Первый шаг: в апреле прошлого года Волкановски победил Диего Лопес единогласным решением судей в драматичном поединке за вакантный чемпионский пояс и вернул себе чемпионский титул.

  • Преимущество в реванше: в реванше, состоявшемся в январе этого года, Александр вновь одолел бразильского соперника единогласным решением судей — на глазах у австралийских болельщиков.

Если инсайдерская информация из Абу-Даби подтвердится, остров Яс в Абу-Даби станет свидетелем очередного исторического и напряжённого чемпионского поединка.

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UFCАлександр ВолкановскиМовсар ЕвлоевАбу-ДабиЯс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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