Неожиданная отставка в Пентагоне: уволен генерал, координировавший помощь Украине!

·282·Мир
Неожиданная отставка в Пентагоне: уволен генерал, координировавший помощь Украине!

Министерство обороны США (Пентагон) досрочно освободило от должности высокопоставленного генерала, координировавшего поставки военной помощи Украине и игравшего важную роль на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщил американский телеканал АБК Невс со ссылкой на свои источники.

Резкое решение за 2 месяца до окончания срока службы

Речь идет о командующем 5-м армейским корпусом армии США генерал-лейтенанте Чарльзе Констансе. По словам источников, до окончания его срока службы в качестве руководителя американского военного контингента в Польше оставалось всего два месяца.

Для справки: Структура 5-го корпуса под командованием генерала Констансы играет центральную роль в логистике и координации военно-технической помощи, предоставляемой Украине США и союзниками, а также в управлении войсками на восточных границах НАТО.

То, что руководство Пентагона не раскрыло причины внезапного отстранения Чарльза Констансы от должности, вызывает различные предположения.

Новый командующий утвержден

Сообщается, что место Констансы занял генерал-майор Томас Фелти. Его кандидатура уже была утверждена Сенатом США, а приступить к исполнению этих обязанностей планировалось в октябре этого года.

Из-за решения Пентагона генералу Фелти пришлось досрочно принять свои обязанности.

Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

ПентагонУкраинаНАТОЧарльз КонстансаПольша
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Женщина, тренировавшаяся вместе с собакой, покорила интернетЖенщина, тренировавшаяся вместе с собакой, покорила интернетСегодня, 14:01Огромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездойОгромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездойСегодня, 13:53Редкие золотистые лангуры вновь возвращены в дикую природуРедкие золотистые лангуры вновь возвращены в дикую природуСегодня, 13:31Состояние Джо Байдена тяжёлое: его сын раскрыл подробностиСостояние Джо Байдена тяжёлое: его сын раскрыл подробностиСегодня, 13:22Спасённый от войны лев борется с тяжёлой болезньюСпасённый от войны лев борется с тяжёлой болезньюСегодня, 13:13Мухаммеду Салаху сделали необычный подарок из ТурцииМухаммеду Салаху сделали необычный подарок из ТурцииСегодня, 13:07
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов