Неожиданная отставка в Пентагоне: уволен генерал, координировавший помощь Украине!

Министерство обороны США (Пентагон) досрочно освободило от должности высокопоставленного генерала, координировавшего поставки военной помощи Украине и игравшего важную роль на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщил американский телеканал АБК Невс со ссылкой на свои источники.

Резкое решение за 2 месяца до окончания срока службы

Речь идет о командующем 5-м армейским корпусом армии США генерал-лейтенанте Чарльзе Констансе. По словам источников, до окончания его срока службы в качестве руководителя американского военного контингента в Польше оставалось всего два месяца.

Для справки: Структура 5-го корпуса под командованием генерала Констансы играет центральную роль в логистике и координации военно-технической помощи, предоставляемой Украине США и союзниками, а также в управлении войсками на восточных границах НАТО.

То, что руководство Пентагона не раскрыло причины внезапного отстранения Чарльза Констансы от должности, вызывает различные предположения.

Новый командующий утвержден

Сообщается, что место Констансы занял генерал-майор Томас Фелти. Его кандидатура уже была утверждена Сенатом США, а приступить к исполнению этих обязанностей планировалось в октябре этого года.

Из-за решения Пентагона генералу Фелти пришлось досрочно принять свои обязанности.

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