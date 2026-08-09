Реал Мадрид одержал трудную победу над Ференцварошем в товарищеском матче в Венгрии

В субботнем товарищеском матче испанский клуб «Реал Мадрид» обыграл венгерский «Ференцварош» со счётом 2:1. Хотя мадридцы на протяжении встречи имели заметное преимущество, давление соперника во втором тайме сохранило напряжённую борьбу и интригу до самого финального свистка. Об этом Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком и спортивных изданий, встреча началась с интенсивных атак. С первых минут хозяева также проявляли активность и пытались создавать опасные моменты у ворот гостей. Согласно текстовым отчётам, на 7-й минуте удар Арды Гюлера из-за пределов штрафной оказался неточным, а на 11-й минуте Эндрик не воспользовался выгодным моментом и пробил выше перекладины.

«Ференцварош» не отсиживался в обороне и пытался отвечать усилиями Даниэля Арзани на 4-й и 10-й минутах, однако эти попытки не создали серьёзной угрозы воротам «Реала». Давление продолжалось: на 14-й минуте Браим Диас нанёс неточный удар, а на 37-й минуте вратарь хозяев отбил удар Эндрика с близкого расстояния.

Голы в первом тайме и замены в перерыве

Первый гол в матче был забит на 41-й минуте. После углового Алексис Серия сделал передачу, а Марио Ривас ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в ворота, выведя «Реал Мадрид» вперёд. В концовке первого тайма венгерская команда стремилась сравнять счёт, однако Женти Варга на 42-й минуте упустил возможность.

В начале второго тайма оба тренера произвели масштабные изменения в составах. В составе «Реал Мадрида» на поле появились Винисиус Жуниор, Бернарду Силва, Трент Александер-Арнолд, Антонио Рюдигер, Дин Хёйсен и Карлос Эспи. «Ференцварош» также значительно обновил состав и изменил игровую схему.

Давление, организованное венграми вплоть до последних минут матча, стало серьёзным испытанием для обороны «Реал Мадрида». Тем не менее испанский гранд сохранил преимущество, завершил трудный выездной матч победой и успешно прошёл своеобразную проверку перед сезоном.