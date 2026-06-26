SpaceX впервые испытала двигатели Raptor 3 корабля Starship С40

·33·Технологии
SpaceX впервые испытала двигатели Raptor 3 корабля Starship С40

Компания SpaceX под руководством Илона Маска сделала важный шаг на пути к освоению космоса. Компания опубликовала фото- и видеоматериалы первых огневых испытаний космического корабля Starship С40. Эти тесты призваны на практике продемонстрировать возможности двигателей нового поколения Raptor 3. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, в ходе проведенных испытаний специалисты раскрыли серийные номера установленных на корабле двигателей. Двигатели, расположенные в центральной части, имеют маркировку Р142, Р150 и Р158, а вакуумные двигатели зарегистрированы под номерами Р146 и Р136. Серийный номер шестого двигателя пока держится в секрете.

Наиболее примечательным аспектом данного процесса испытаний стало то, что, хотя был запущен всего один двигатель, он работал значительно дольше ожидаемого — почти 15 секунд. Это гораздо дольше обычных кратковременных статических испытаний и дает инженерам больше данных для анализа стабильности системы.

Следующий этап и планы полетов

Специалисты SpaceX планируют на следующем этапе провести одновременный статический запуск всех шести двигателей корабля Starship С40. Это позволит проверить готовность корабля к работе на полную мощность перед полетом. Двигатели Raptor 3 имеют более простую конструкцию по сравнению с предыдущими версиями, при этом их эффективность выше.

13-й испытательный полет проекта Starship запланирован примерно на середину июля. Это будет второй полет для модификации Starship В3, оснащенной двигателями Raptor 3. Согласно плану, этот полет все еще будет иметь суборбитальный характер, и корабль не выйдет полностью на орбиту Земли.

Долгосрочные планы компании еще более амбициозны. Ожидается, что с августа полеты кораблей Starship будут осуществляться раз в месяц. К 14-му полету SpaceX намерена вывести корабль на полноценный орбитальный уровень. Это может ознаменовать начало новой эры в области космических технологий.

Для любителей космоса и технологий такие новости имеют особое значение. Развитие многоразовых ракетных систем в глобальном масштабе в будущем будет способствовать дальнейшему удешевлению спутниковой связи и интернет-услуг, в частности, расширению таких проектов, как Starlink.

SpaceXStarshipRaptor 3Илон МаскТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В России новый электровоз 2ЭС11 «Орёл» успешно прошел испытанияВ России новый электровоз 2ЭС11 «Орёл» успешно прошел испытанияСегодня, 19:54Представлен Vivo Кс Фолд 6: флагман с аккумулятором 7000 mAh и 200 MP камерой ЗеиссПредставлен Vivo Кс Фолд 6: флагман с аккумулятором 7000 mAh и 200 MP камерой ЗеиссСегодня, 19:28Google продолжает терять ведущих специалистов в области искусственного интеллектаGoogle продолжает терять ведущих специалистов в области искусственного интеллектаСегодня, 18:23Телевизоры Mini LED и РГБ ЛЭД захватывают рынок: Омдиа опубликовала новый прогнозТелевизоры Mini LED и РГБ ЛЭД захватывают рынок: Омдиа опубликовала новый прогнозСегодня, 17:59Специальный «пит-стоп» для роботакси: Асеон Лабс решает проблему беспилотного транспортаСпециальный «пит-стоп» для роботакси: Асеон Лабс решает проблему беспилотного транспортаСегодня, 17:51NASA отказалась от четырех проектов программы Artemis из-за роста расходовNASA отказалась от четырех проектов программы Artemis из-за роста расходовСегодня, 17:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч