SpaceX впервые испытала двигатели Raptor 3 корабля Starship С40

Компания SpaceX под руководством Илона Маска сделала важный шаг на пути к освоению космоса. Компания опубликовала фото- и видеоматериалы первых огневых испытаний космического корабля Starship С40. Эти тесты призваны на практике продемонстрировать возможности двигателей нового поколения Raptor 3. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, в ходе проведенных испытаний специалисты раскрыли серийные номера установленных на корабле двигателей. Двигатели, расположенные в центральной части, имеют маркировку Р142, Р150 и Р158, а вакуумные двигатели зарегистрированы под номерами Р146 и Р136. Серийный номер шестого двигателя пока держится в секрете.

Наиболее примечательным аспектом данного процесса испытаний стало то, что, хотя был запущен всего один двигатель, он работал значительно дольше ожидаемого — почти 15 секунд. Это гораздо дольше обычных кратковременных статических испытаний и дает инженерам больше данных для анализа стабильности системы.

Следующий этап и планы полетов

Специалисты SpaceX планируют на следующем этапе провести одновременный статический запуск всех шести двигателей корабля Starship С40. Это позволит проверить готовность корабля к работе на полную мощность перед полетом. Двигатели Raptor 3 имеют более простую конструкцию по сравнению с предыдущими версиями, при этом их эффективность выше.

13-й испытательный полет проекта Starship запланирован примерно на середину июля. Это будет второй полет для модификации Starship В3, оснащенной двигателями Raptor 3. Согласно плану, этот полет все еще будет иметь суборбитальный характер, и корабль не выйдет полностью на орбиту Земли.

Долгосрочные планы компании еще более амбициозны. Ожидается, что с августа полеты кораблей Starship будут осуществляться раз в месяц. К 14-му полету SpaceX намерена вывести корабль на полноценный орбитальный уровень. Это может ознаменовать начало новой эры в области космических технологий.

Для любителей космоса и технологий такие новости имеют особое значение. Развитие многоразовых ракетных систем в глобальном масштабе в будущем будет способствовать дальнейшему удешевлению спутниковой связи и интернет-услуг, в частности, расширению таких проектов, как Starlink.