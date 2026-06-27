Правительство США сняло запрет на модель Mythos 5 от компании Anthropic

Администрация президента США Дональда Трампа решила смягчить ограничения на использование специализированной модели искусственного интеллекта Mythos 5 для кибербезопасности, разработанной компанией Anthropic. Эта мощная технология, отозванная с рынка две недели назад из соображений безопасности, теперь снова становится доступной для более чем 100 государственных ведомств и стратегически важных компаний. Данное решение оценивается как важный шаг на пути к повышению потенциала защиты критической инфраструктуры США от кибератак. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

По данным изданий Семафор и Reuters, новая директива дает право использовать модель не только американским компаниям, но и иностранным сотрудникам, работающим в этих организациях. Предыдущий запрет лишал доступа к модели даже специалистов, не являющихся гражданами США, работающих в самой Anthropic. Это создавало серьезные препятствия для внутренних рабочих процессов компании и международного сотрудничества.

Меры безопасности и восстановленное доверие

Министр торговли США Говард Латник в письме директору по вычислительным технологиям Anthropic Тому Брауну подчеркнул, что все необходимые меры безопасности для использования модели были приняты. По словам министра, внедрены соответствующие механизмы защиты для предоставления доверенным партнерам доступа к модели Claude Mythos 5. Однако на данный момент это разрешение касается только модели Mythos 5, в то время как ограничения по версии Fable 5 остаются в силе.

Напомним, что модели Mythos 5 и Fable 5 были отозваны с рынка после того, как исследователи безопасности обнаружили, что их защитные барьеры можно легко обойти. Правительство выразило обеспокоенность тем, что в плохих руках эти модели могут стать оружием для организации кибератак. Специалисты Anthropic в течение этого времени работали над совершенствованием алгоритмов безопасности модели.

Компания Anthropic на своей официальной странице в социальной сети Кс сообщила, что сотрудничество с правительством оказалось эффективным. В заявлении компании говорится: «С 12 июня мы тесно работаем с правительством США над восстановлением доступа к моделям Claude Mythos 5 и Fable 5. Сегодня правительство сообщило нам, что мы можем предоставить Mythos 5, нашу самую мощную модель кибербезопасности, организациям, защищающим критическую инфраструктуру».

Глобальная технологическая гонка и значение для Узбекистана

Данное решение правительства США демонстрирует стремление сохранить стратегическое преимущество в условиях глобальной гонки в области искусственного интеллекта. Модели кибербезопасности имеют решающее значение не только для обороны, но и для экономической стабильности. Для таких государств, как Узбекистан, находящихся в процессе цифровой трансформации, регулирование подобных технологий и условия их использования могут определить формат международного сотрудничества в будущем.

В настоящее время компания Anthropic начала предоставлять модель Mythos 5 ограниченному кругу организаций. В то же время компания продолжает переговоры с правительством о возвращении модели Fable 5 в широкий доступ и дальнейшем расширении возможностей использования Mythos 5. Этот процесс еще раз доказывает, насколько мощным и одновременно опасным может быть искусственный интеллект.