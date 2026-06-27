Цена ретро-смартфона Commodore Callback 8020 снижена после критики пользователей

·2·Технологии
Цена ретро-смартфона Commodore Callback 8020 снижена после критики пользователей

Смартфон Commodore Callback 8020, ориентированный на любителей гаджетов в ретро-стиле, подвергся серьезной критике сразу после презентации. Пользователи сочли цену в 500 долларов чрезмерно высокой для скромных технических характеристик устройства. В ответ на это недовольство производитель решил пересмотреть ценовую политику и снизить стоимость устройства. Об этом сообщает Ixbt.com .

По данным ixbt.com, компания Commodore значительно снизила цену на модель Callback 8020, установив её на уровне 400 долларов для большинства версий. Благодаря дополнительной скидке в 50 долларов для первых покупателей, смартфон можно приобрести за 350 долларов. Однако такое удешевление произошло за счет некоторых технических компонентов.

Компромиссы ради снижения цены

Для снижения стоимости компания пошла на два основных изменения. Во-первых, из стандартной комплектации устройства были исключены проводные наушники — теперь они будут продаваться как отдельный аксессуар. Во-вторых, самое важное изменение коснулось внутренней части: в базовой модели вместо новых модулей памяти будут установлены восстановленные (refurbished) чипы памяти, снятые с материнских плат старых устройств.

Производитель особо подчеркивает, что новые чипы памяти сохранятся только в более дорогих модификациях. Ранее представители Commodore объясняли высокую цену тем, что устройство было спроектировано с нуля, а также затратами на дизайн корпуса, разработку материнской платы и создание специальной операционной системы на базе Sailfish OS. Также было отмечено, что на себестоимость повлиял рост цен на чипы памяти и малые объемы производства (десятки тысяч экземпляров вместо сотен тысяч).

Технические возможности и состояние рынка

Технически Commodore Callback 8020 относится к нижнему среднему сегменту по современным стандартам. Устройство оснащено небольшим дисплеем 3,25 дюйма, процессором MediaTek Helio G81, 4 GB RAM и 64 GB встроенной памяти. Именно несоответствие этих характеристик цене в 500 долларов стало основной причиной претензий пользователей.

С точки зрения рынка Узбекистана и региона, цена в 350–400 долларов всё равно остается довольно высокой. Поскольку за эти деньги сегодня можно приобрести гораздо более мощные модели iPhone или Samsung (б/у или представители среднего сегмента). Однако Callback 8020 предназначен не для массового рынка, а для узкого круга коллекционеров, которые ценят чувство ностальгии и скучают по компактному дизайну «раскладушек».

В заключение можно сказать, что этот шаг бренда Commodore является попыткой адаптироваться к требованиям рынка. Хотя опыт использования восстановленных чипов редко встречается в мире технологий, время покажет, насколько это поможет популяризации ретро-гаджета.

CommodoreСмартфонТехнологииРетроГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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