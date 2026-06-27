Правительство США сняло запрет с модели искусственного интеллекта Claude Mythos 5

·2·Технологии
Правительство США сняло запрет с модели искусственного интеллекта Claude Mythos 5

Правительство США сняло блокировку с модели Claude Mythos 5, разработанной компанией Anthropic и считающейся одной из самых мощных систем искусственного интеллекта в мире. Благодаря этому решению компания получила возможность предоставить свою технологию более чем 100 американским организациям, включая крупные корпорации и государственные агентства. Этот шаг оценивается как важный стратегический маневр на пути к смягчению напряженности между администрацией Дональда Трампа и технологическим гигантом. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Две недели назад правительство США установило экспортный контроль над моделью Mythos. Тогда Amazon и ряд других партнеров предупреждали, что система может быть «взломана» злоумышленниками и использована в опасных целях. В рамках мер безопасности была заблокирована не только Mythos, но и ее чуть менее мощный аналог — модель Fable 5. Хотя официальной информации о судьбе Fable 5 пока нет, переговоры продвигаются в позитивном ключе.

Протоколы безопасности и сотрудничество с правительством

Министр торговли США Говард Латник в письме главному специалисту по вычислительным системам Anthropic Тому Брауну подчеркнул, что были приняты необходимые меры предосторожности для использования модели. В министерстве отметили, что в результате интенсивных ежедневных переговоров между правительством и компанией был достигнут значительный прогресс. Теперь доступ к этой высокотехнологичной модели получат только «доверенные партнеры».

Согласно соглашению, компания Anthropic обязалась тесно сотрудничать с правительством США в вопросах выпуска моделей искусственного интеллекта, установления стандартов и разработки специальных протоколов программного обеспечения. Подобные механизмы контроля считаются крайне важными для обеспечения национальной безопасности и сохранения технологического превосходства.

Конкуренция и глобальные ограничения

Примечательно, что в тот же день, когда Claude Mythos 5 была разблокирована, основной конкурент Anthropic — компания OpenAI — представила свою новейшую модель GPT-5.6. Однако OpenAI также ограничилась предоставлением модели лишь узкому кругу партнеров, одобренных правительством. Это свидетельствует о том, что гонка в сфере искусственного интеллекта теперь проходит не только в плоскости технологических возможностей, но и под государственным контролем.

Напомним, ранее администрация Трампа приказала компании Anthropic запретить использование моделей Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранных граждан. В ответ компания полностью закрыла доступ к этим моделям по всему миру. На данный момент новые послабления касаются только избранных организаций внутри США, а ограничения для международных пользователей могут сохраниться.

По мнению экспертов, открытие таких мощных моделей, как Claude Mythos 5, под государственным контролем определит будущую траекторию развития искусственного интеллекта. Этот процесс представляет собой попытку найти хрупкий баланс между технологическими инновациями и интересами национальной безопасности.

AnthropicClaude Mythos 5Искусственный ИнтеллектСШАOpenAI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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