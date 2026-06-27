Компания Xiaomi представила революционное обновление для холодильников Mijia

·1·Технологии
Компания Xiaomi представила революционное обновление для холодильников Mijia

Китайский технологический гигант Xiaomi анонсировал очередное обновление программного обеспечения (OTA) для своих умных холодильников линейки Mijia. Это обновление призвано превратить бытовой прибор из простого устройства для хранения продуктов в полноценного интеллектуального помощника. Теперь пользователи могут выйти на совершенно новый уровень дистанционного управления и контроля качества продуктов. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Строгий контроль сроков годности продуктов

по данным ixbt.com, после установки новой прошивки пользователи смогут регистрировать продукты через приложение Mi Home вручную или с помощью голосовых команд. В базе системы содержится информация о более чем 300 видах продуктов, и она автоматически предлагает оптимальные параметры хранения для каждого ингредиента. Эта функция позволяет отметить не только название продукта, но и то, в какой части холодильника он находится.

Новый интерфейс дополнен системой визуального мониторинга. В ней степень свежести продуктов отображается с помощью специальных цветных индикаторов. Например, продукты, срок годности которых подходит к концу, выделяются отдельным цветом, предупреждая пользователя. Это играет важную роль в сокращении пищевых отходов и обеспечении безопасности потребляемых продуктов.

Специальные режимы для гурманов

Для моделей высокого класса с возможностью регулировки температуры инженеры Xiaomi добавили четыре профессиональных режима обработки. В их число входят:

  • Приготовление десертов при низкой температуре;
  • Низкотемпературная ферментация (брожение);
  • Заваривание холодных напитков;
  • Настаивание продуктов при низкой температуре.
Эти режимы позволяют управлять температурой с высокой точностью, что, в свою очередь, расширяет функциональные возможности холодильника, превращая его в многофункциональное оборудование на кухне. Ожидается, что эта новинка будет особенно полезна для тех, кто любит готовить сложные напитки и сладости в домашних условиях.

Процесс установки программного обновления очень прост и осуществляется одним нажатием через приложение Mi Home. Процесс занимает примерно от 3 до 5 минут. Стоит отметить, что во время загрузки обновления умные функции холодильника могут временно не работать, однако основная система охлаждения продолжит свою деятельность.

Этот шаг компании Xiaomi в очередной раз доказывает, насколько важна роль программного обеспечения на рынке бытовой техники. Учитывая, что умная бытовая техника бренда Xiaomi становится всё более популярной и на рынке Узбекистана, несомненно, эти удобства вскоре принесут пользу и местным пользователям.

XiaomiMijiaУмный ДомТехнологииMi Home
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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