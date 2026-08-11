Роскосмос и Yandex Погода покажут солнечное затмение в прямом эфире

В следующем году можно будет наблюдать одно из самых редких и впечатляющих природных явлений — полное солнечное затмение. Для миллионов людей, которые не смогут увидеть это грандиозное астрономическое событие в своем регионе из-за географического положения или неблагоприятных погодных условий, создается особая возможность. Как сообщает издание иксбт.ком, 12 августа 2026 года Роскосмос и сервис Yandex Погода проведут эксклюзивную онлайн-трансляцию солнечного затмения из знаменитого Лахта Центра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Начало уникальной трансляции запланировано на 20:00 по московскому времени. По словам организаторов, эфир позволит жителям регионов, которые географически не попадут в зону видимости явления или окажутся под облачным небом, насладиться космическим зрелищем. Эксперты отмечают, что масштабные онлайн-показы играют важную роль в популяризации науки и пробуждении интереса широкой публики к астрономии.

Географические особенности солнечного затмения и его распределение по регионам

По данным специалистов, полная фаза затмения будет проходить по очень узкой полосе. В эту зону войдут северные районы России, акватория Северного Ледовитого океана, Гренландия, Исландия, а также север Испании и небольшая часть Португалии. В этих регионах Луна полностью закроет солнечный диск, и при ясной погоде появится возможность увидеть уникальную солнечную корону.

В то же время в Москве, Санкт-Петербурге и большинстве регионов Европы затмение на этот раз будет наблюдаться лишь частично. Степень покрытия Солнца Луной будет зависеть от расстояния до линии полной фазы, а в некоторых местах явление может быть практически незаметным. Именно поэтому онлайн-трансляция позволит обойти географические ограничения и даст всем возможность полноценно наблюдать за происходящим.

Программа прямого эфира и участие экспертов

Зрителей ждет не только красивое зрелище, но и научно-просветительская программа. Во время эфира в качестве экспертов выступят известный астрофотограф Николай Водовойн и научный сотрудник Главной астрономической обсерватории Российской академии наук Елена Куприянова. Они подробно расскажут зрителям о механизме затмений, особенностях предстоящего астрономического события и правилах безопасного наблюдения за Солнцем.

Как отмечается, для просмотра этого интересного эфира будут доступны несколько удобных платформ. Трансляцию можно будет посмотреть непосредственно на сайте Yandex Погода, в его мобильном приложении, а также в официальном сообществе Роскосмос в социальной сети ВКонтакте. После эфира его запись опубликуют на страницах агентства в социальных сетях и в рамках программы Астрограф на платформе Кинопоиск.