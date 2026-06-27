Революция в мире батарей: начато массовое производство натрий-ионных аккумуляторов

В индустрии электромобилей произошел долгожданный технологический сдвиг: натрий-ионные аккумуляторы официально перешли на стадию массового производства. Тот факт, что компания Changan Automobile начала устанавливать эти новые элементы питания в свои автомобили, может ограничить гегемонию литий-ионных батарей в отрасли. Это не только снизит себестоимость производства, но и выведет популяризацию электромобилей на новый уровень. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает сообщает.

По данным Ixbt.com, основным преимуществом новой технологии является ее дешевизна. Если в традиционных литиевых батареях используются дорогостоящие медные компоненты, то в натрий-ионных элементах применены токоотводы из алюминиевой фольги. Этот метод позволил значительно сократить затраты на сырье при сохранении основных структурных параметров батареи. Производители ускоряют внедрение полианионных катодов для обеспечения долгосрочной стабильности аккумуляторного блока.

Ценовая конкуренция и экономическая эффективность

На данный момент себестоимость натрий-ионных элементов приблизилась к уровню литий-железо-фосфатных (LFP) батарей. Согласно анализу, в первом квартале 2026 года производственные затраты на один ватт-час емкости натриевого элемента находились в диапазоне от 0,051 до 0,059 доллара. Для сравнения, цена LFP-элементов, считающихся сейчас самыми доступными на рынке, оценивается примерно в 0,050 доллара.

Промышленные модели показывают, что с ростом эффективности производства себестоимость натриевых батарей продолжит снижаться. Это имеет важное значение и для таких стран, как Узбекистан, где рынок электромобилей стремительно развивается. Более дешевые батареи напрямую приведут к снижению конечной цены электромобилей и сделают их доступными для широких слоев населения.

Возможности работы в холодном климате

Еще одним преимуществом натрий-ионных аккумуляторов является их устойчивость к экстремальным погодным условиям. Элементы с физической матрицей гораздо более устойчивы к температурным и климатическим изменениям, чем традиционные литиевые варианты. В частности, натриевые батареи способны сохранять более 90% своей номинальной емкости даже при морозе -20 °C. Этот показатель крайне важен для регионов с суровыми зимами.

Для сравнения, стандартные литий-железо-фосфатные батареи в таких же условиях холода могут потерять более 80% своей мощности. Расширенные тестовые платформы подтверждают эффективную работу новой технологии даже при температуре -40 °C. Это практически решает проблему резкого сокращения запаса хода электромобиля в зимний сезон.

В вопросах безопасности натрий-ионная архитектура также демонстрирует высокие результаты. Благодаря внутреннему химическому составу порог теплового разгона в таких батареях превышает 200 °C. Этот показатель обеспечивает надежный механизм защиты от возгорания в случае короткого замыкания. Таким образом, батареи нового поколения становятся не только дешевле и выносливее, но и совершеннее с точки зрения безопасности.