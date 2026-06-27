OnePlus хочет совершить революцию в бюджетном сегменте: новый смартфон с аккумулятором 8000 mAh

Компания OnePlus, известная своими высокопроизводительными устройствами на рынке смартфонов, готовится установить новые стандарты в сегменте бюджетных моделей. В сети появились первые «живые» фотографии еще не представленного официально OnePlus Н6. Ожидается, что устройство привлечет внимание многих благодаря своей рекордной автономности и доступной цене. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На фотографиях, опубликованных известным инсайдером Абхишек Ядав, запечатлен не только внешний вид смартфона, но и его полная комплектация. В то время как многие производители сегодня сокращают содержимое упаковки, OnePlus Н6 получит богатый комплект. Вместе с устройством будут поставляться блок питания, УСБ-кабель и специальный чехол.

Технические характеристики и возможности

По данным иксбт.ком, главным преимуществом нового смартфона станет огромный аккумулятор емкостью 8000 mAh. Такой показатель является редкостью для современных смартфонов и обеспечит работу устройства в течение нескольких дней без подзарядки. Также аккумулятор поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 В.

Аппаратная часть устройства, как ожидается, будет базироваться на процессоре MediaTek Dimensity 6300. Этот чипсет гарантирует среднюю производительность и стабильную работу в сетях 5Г. В вопросе дисплея компания также не стала экономить: модель OnePlus Н6 будет оснащена АМОЛЭД-экраном с частотой обновления 120 Hz, что обеспечит плавность и качество изображения.

Основная камера: 50-мегапиксельный сенсор;

Фронтальная камера: 8-мегапиксельный селфи-модуль;

Аккумулятор: 8000 mAh, зарядка 45 В;

Экран: AMOLED, 120 Hz.

Официальная презентация смартфона запланирована на 30 июня этого года в Индии. По предварительным данным, цена устройства не превысит 20 тысяч индийских рупий (примерно 210 долларов США). Это сделает его одной из самых конкурентоспособных моделей в своем классе.

Данная модель будет очень актуальна и для рынка Узбекистана. Пользователи в нашей стране предпочитают доступные смартфоны с долгоживущим аккумулятором и качественным экраном. Если OnePlus сохранит такую ценовую политику, новая модель может стать серьезным конкурентом для устройств Redmi и Samsung.

Стоит отметить, что инсайдер Абхишек Ядав ранее уже точно раскрывал информацию о серии Xiaomi Ми 10Т до их выхода. Поэтому сообщения о OnePlus Н6 оцениваются как весьма достоверные.