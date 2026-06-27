КАТЛ произвела революцию в продаже аккумуляторов: теперь продукцию можно покупать напрямую

Китайская компания КАТЛ, считающаяся крупнейшим в мире производителем аккумуляторов, совершила резкий поворот в своей торговой стратегии. Компания официально запустила онлайн-платформу КАТЛ Малл, предназначенную для представителей малого и среднего бизнеса. Ожидается, что этот шаг полностью изменит цепочку поставок на глобальном рынке систем хранения энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По сообщению издания КарНевсЧина, через новую платформу теперь не только крупные автогиганты, но и небольшие интеграторы получили возможность закупать аккумуляторные ячейки напрямую с завода. Если раньше такие гиганты, как КАТЛ, ориентировались только на крупные контракты и высокоуровневых клиентов, то теперь ситуация изменилась.

Новые возможности для малого бизнеса

На данный момент на платформе КАТЛ Малл выставлены на продажу аккумуляторы трех основных моделей: элементы емкостью 100 Ах, 280 Ах и 314 Ах. Также в каталоге появилась самая мощная модель емкостью 587 Ах, однако она пока недоступна для заказа. Самым важным нововведением стало то, что минимальный объем заказа установлен всего в три коробки.

Это изменение актуально и для таких рынков, как Узбекистан, где стремительно развиваются возобновляемые источники энергии. Компании по установке небольших солнечных панелей или предприниматели, собирающие системы хранения энергии, теперь смогут получать оригинальную продукцию из первых рук без посредников.

Заканчивается ли эра посредников?

Ранее мелкие производители были вынуждены полагаться на многоступенчатых посредников для получения продукции КАТЛ. Это приводило к ряду проблем: необоснованному росту цен, отсутствию гарантий качества продукции и перебоям в поставках в периоды дефицита. Прямой канал продаж устраняет эти барьеры.

По мнению экспертов, запуск платформы КАТЛ Малл послужит объединению разрозненного рыночного спроса в единую систему. Это не только увеличит долю рынка компании КАТЛ, но и окажет значительное влияние на операционную среду мелких конкурентов и дистрибьюторов.

Стоит отметить, что КАТЛ в настоящее время является основным партнером Tesla, BMW и многих других производителей электромобилей. Приближение компании к розничной торговле может привести к дальнейшей популяризации технологий хранения энергии и снижению себестоимости конечных продуктов.