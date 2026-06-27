Скрытая энергетика под землей: в США атомные реакторы разместят на глубине 1,6 км

·29·Технологии
Скрытая энергетика под землей: в США атомные реакторы разместят на глубине 1,6 км

Американская компания Дип Фиссион, предлагающая революционные подходы в энергетике, начала формировать крупный портфель заказов на свой уникальный проект — подземные атомные реакторы. Согласно последним данным компании, пакет меморандумов о намерениях, подписанных с потенциальными клиентами, сформировал спрос, эквивалентный мощности 18,5 ГВ. Ожидается, что эта технология будет коренным образом отличаться от традиционных АЭС, открывая новую эру в вопросах безопасности и компактности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Проект Гравитй Нуклеар Реактор, разработанный Дип Фиссион, предполагает размещение компактного водо-водяного реактора в вертикальной скважине глубиной около 1,6 километра. Эта глубина в несколько раз превышает глубину даже самых глубоких линий метрополитена. По сообщению издания иксбт.ком, такое расположение позволит резко сократить площадь земли, занимаемую станцией, и максимально повысить защиту объекта от внешних воздействий.

Искусственный интеллект и промышленные нужды

На данный момент подписанные документы не являются строгими контрактами, однако они свидетельствуют об огромном интересе рынка. Среди потенциальных клиентов — операторы крупных центров обработки данных (дата-центров), промышленные предприятия и девелоперы индустриальных парков. В частности, рост технологий AI, развиваемых такими гигантами, как NVIDIA и Google, а также развитие облачных сервисов привели к беспрецедентному росту потребности в электроэнергии.

В компании подчеркивают, что подземные реакторы значительно безопаснее традиционных малых модульных реакторов (SMR), так как слой почвы и скальных пород толщиной 1,6 километра служит естественным защитным барьером. Это может позволить безопасно размещать источники энергии даже вблизи населенных пунктов.

Процессы тестирования и планы на будущее

В настоящее время Дип Фиссион реализует первый демонстрационный проект на территории Греат Плаинс Индустриал Парк в штате Канзас в рамках программы Реактор Пилот Програм Министерства энергетики США. Специалисты уже успешно пробурили исследовательскую скважину глубиной 1,8 километра. Данные, полученные в ходе этого процесса, послужат основой для подготовки полномасштабной шахты, где будет установлен экспериментальный реактор.

Несмотря на перспективность проекта, до его коммерческого применения еще далеко. Компания планирует подать заявку на получение лицензии в Комиссию по ядерному регулированию США (НРК) в первой половине 2027 года. Строительство первых коммерческих станций начнется только после успешного завершения всех испытаний и получения официальных разрешений.

Для стран с дефицитом энергии, стремящихся развивать атомную энергетику, такие инновационные решения могут быть интересны в будущем. Подземные реакторы — это направление, которое необходимо изучить не только с точки зрения безопасности, но и с позиции сейсмической устойчивости. Пока мировое сообщество ожидает результатов этих экспериментальных буровых работ в США.

Deep FissionАтомная ЭнергетикаИнновацииСШАТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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