Samsung Galaxy M47: новый «монстр» с аккумулятором 6000 mAh и 6 годами обновлений

·2·Технологии
Samsung Galaxy M47: новый «монстр» с аккумулятором 6000 mAh и 6 годами обновлений

Технологический гигант из Южной Кореи Samsung готовится представить смартфон Galaxy M47, который обещает стать очередным «хитом» в среднем сегменте. Устройство, которое компания называет «монстром нового уровня», должно выделиться среди конкурентов не только высокой емкостью аккумулятора, но и длительной программной поддержкой. Об этом сообщает Ixbt.com .

Согласно данным, опубликованным ресурсом Equal Leaks, модель Galaxy M47 будет оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем. Экран получит разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Hz, что обеспечит плавность изображения. Это гарантирует высокий уровень комфорта как в играх, так и при просмотре мультимедийного контента.

Технические возможности и производительность

В качестве «сердца» смартфона выбран процессор Snapdragon 6 Gen 3 от компании Qualcomm. За быстродействие устройства отвечает память стандарта LPDDR5X, а за хранение данных — быстрый стандарт UFS 3.1. Такая комбинация обещает эффективность выше ожидаемой для смартфонов среднего класса.

Что касается камер, в основном блоке разместятся главный сенсор на 50 Мп и широкоугольный модуль на 5 Мп. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 12 Мп. Также сообщается, что устройство может получить сертификат защиты от пыли и воды IP65 (предположительно).

Емкость батареи и срок поддержки

В соответствии с традициями серии Galaxy M, новая модель будет оснащена огромным аккумулятором емкостью 6000 mAh. Такой заряд позволит смартфону работать минимум два дня при среднем использовании. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 W, что позволит быстро восполнить заряд батареи большой емкости.

Samsung обещает выпускать обновления программного обеспечения для этой модели в течение 6 лет. Это редкий показатель для представителей среднего сегмента, что гарантирует пользователям использование безопасного и современного интерфейса на протяжении многих лет.

Согласно тизерам, опубликованным Samsung, цена Galaxy M47 составит менее 30 тысяч рупий. Это означает, что базовая версия будет продаваться примерно за 315 долларов США. Официальная премьера устройства запланирована на 29 июня этого года. На рынке Узбекистана эта модель, несомненно, вызовет большой интерес благодаря своей выносливости и оптимальному соотношению цены и качества.

SamsungGalaxy M47СмартфонТехнологииAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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