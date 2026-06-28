NASA создает космическую заправочную станцию: первые испытания прошли успешно

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) начало испытания системы автоматической заправки кораблей в космосе. Ожидается, что эта технология будет иметь решающее значение для будущих миссий на Луну, Марс и в другие отдаленные точки Солнечной системы. По данным иксбт.ком, новая система снизит зависимость космических кораблей от Земли. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В основе проекта лежит криогенный соединительный узел, разработанный компанией Л3Харрис. Данное устройство выполняет роль своеобразного автоматического «заправочного пистолета». Оно соединяет космический аппарат с орбитальной топливной станцией, обеспечивая безопасную перекачку веществ с экстремально низкими температурами, таких как жидкий водород и жидкий кислород.

Сложный этап в космических технологиях

По словам Трэвиса Белчера, руководителя проекта в Центре космических полетов Маршалла, до сих пор в космосе не был осуществлен полностью автоматизированный процесс криогенной заправки между двумя аппаратами. Это считается одной из самых сложных технических задач современной космонавтики. Основное преимущество новой системы заключается в том, что она позволяет многократно подключаться и отключаться без участия астронавтов.

Инженеры уделили особое внимание гибкости системы. Механизм сохраняет работоспособность даже при возникновении небольших погрешностей или смещении аппаратов в процессе стыковки. Это важный фактор, гарантирующий безопасность и надежность в сложных условиях открытого космоса.

На первом этапе испытаний специалисты использовали жидкий азот с температурой -196 °К. Устройство многократно подключалось при экстремально низких температурах, проверялись его герметичность и износостойкость. Также для моделирования реальных условий намеренно создавались ситуации с несовершенной стыковкой, однако система успешно прошла все тесты.

Новая эра дальних перелетов

В настоящее время эта технология находится на начальном этапе разработки. В будущем NASA планирует адаптировать ее для программы возвращения на Луну и предстоящих экспедиций на Марс. Орбитальные заправочные станции могут полностью изменить стратегию космических полетов.

Если космические корабли смогут пополнять запасы топлива прямо на орбите, им не потребуется забирать весь объем топлива с поверхности Земли. Это даст следующие возможности:

Увеличение грузоподъемности космических кораблей;

Значительное удешевление дальних миссий;

Запуск в космос более крупных и сложных научных аппаратов;

Продление продолжительности межпланетных перелетов.

По мнению экспертов, такие «заправочные станции» послужат фундаментом для формирования космической экономики и шагов человечества по освоению дальнего космоса.