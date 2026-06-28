Термоядерная революция в Канаде: реактор ЛМ26 разогрел плазму до 8 миллионов градусов

Канадская компания Генерал Фусион объявила о достижении важного технологического результата в ходе испытаний своей установки Лавсон Мачине 26 (ЛМ26). Исследователям удалось более чем в три раза повысить температуру электронной плазмы с помощью метода механического сжатия. Это достижение делает человечество еще на шаг ближе к цели получения бесконечной и чистой энергии посредством управляемого термоядерного синтеза. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным компании, в ходе эксперимента температура плазмы достигла примерно 0,72 кеВ, что составляет почти 8,4 миллиона градусов по шкале Цельсия. Этот результат считается значительным скачком для установки ЛМ26. Данное устройство было создано для демонстрации подхода, называемого Магнетизед Target Фусион (МТФ), который коренным образом отличается от традиционных термоядерных схем.

Особенности технологии МТФ

Обычно для термоядерного синтеза используются гигантские магнитные поля (токамаки) или мощные лазерные установки (такие как Натионал Игнитион Факилитй). Однако инженеры Генерал Фусион идут другим путем: они сжимают плазму механически с помощью оболочки из жидкого лития. Хотя этот метод технически более сложен, ожидается, что в будущем он позволит создавать более компактные и дешевые реакторы.

В ходе эксперимента был зафиксирован не только рост температуры, но и десятикратное увеличение плотности плазмы. Также значительно возросла интенсивность полоидального магнитного поля. Исследователи отмечают, что процесс сжатия прошел стабильно, а загрязнение плазмы литиевой оболочкой оставалось минимальным. Это критически важный показатель для устройств такого типа, так как посторонние вещества могут погасить реакцию.

Температура плазмы измерялась одновременно несколькими методами, включая томсоновское рассеяние и анализ экстремального ультрафиолетового излучения. Кроме того, во время сжатия наблюдалось увеличение потока нейтронов, что может свидетельствовать о протекании некоторых термоядерных реакций внутри устройства.

Будущие планы и проблемы

Стоит отметить, что Генерал Фусион пока не достигла положительного энергетического баланса. То есть количество энергии, затраченной на проведение эксперимента, превышает количество полученной энергии. Кроме того, эти результаты еще не прошли полную независимую научную экспертизу и в настоящее время находятся на стадии рецензирования.

Команда проекта на следующем этапе планирует довести температуру плазмы до 1 кеВ (примерно 10 миллионов градусов), а затем до 10 кеВ. В долгосрочной перспективе компания стремится достичь критерия Лоусона. Если это условие будет выполнено, термоядерный синтез станет стабильным и энергетически выгодным, что может вызвать настоящую революцию на мировом энергетическом рынке.