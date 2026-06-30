Искусственный интеллект и безработица: новое исследование показало неожиданные результаты

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) по всему миру вызывает серьезные опасения на рынке труда. В то время как многие специалисты опасаются массовой безработицы из-за AI, новый отчет компаний Рамп и Ревелио Лабс может несколько изменить взгляды на эту тему. Согласно результатам исследования, в компаниях, инвестирующих значительные средства в искусственный интеллект, численность сотрудников не сокращается, а, напротив, растет. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Согласно данным, сокращение почти 90 тысяч рабочих мест, объявленное до мая 2026 года, считается напрямую связанным с внедрением AI. Некоторые прогнозы указывают на то, что в ближайшие пять лет искусственный интеллект займет 15% рабочих мест в США. Однако эксперты Рамп и Ревелио Лабс, проанализировавшие деятельность почти 22 тысяч компаний, подчеркивают, что ситуация не всегда негативна.

Рост инвестиций и численности персонала

В исследовании изучались компании, названные «пользователями с высокой интенсивностью» — фирмы, которые тратят в среднем 30 долларов в месяц на АИ-технологии на каждого сотрудника. Выяснилось, что в таких компаниях число сотрудников выросло в среднем на 10,2%. Этот рост наблюдался не только в инженерном деле, но и в таких областях, как продажи, администрирование, обслуживание клиентов, финансы и маркетинг.

Особенно в сферах информационных технологий, программного обеспечения и медиа дефицит кадров и создание новых рабочих мест продолжаются высокими темпами. Это свидетельствует о том, что АИ-технологии скорее способствуют расширению компаний, чем уничтожению рабочих мест. Данный процесс актуален и для развивающегося ИТ-сектора Узбекистана, где технологические инвестиции могут открыть двери для новых возможностей.

Возможности для начинающих специалистов

Еще один аспект, вызывающий беспокойство многих, — будущее сотрудников начального уровня (ентрй-левел). По данным Goldman Sachs, за последний год из-за AI ежемесячно исчезало в среднем 16 тысяч рабочих мест, и основной удар пришелся на представителей поколения Ген З. Однако в технологически продвинутых компаниях число сотрудников начального уровня, напротив, увеличилось на 12%.

По мнению авторов отчета, искусственный интеллект становится не просто инструментом замены труда, а драйвером расширения бизнеса. Снижение стоимости и ускорение процессов написания кода, исправления ошибок и работы с технической документацией с помощью AI повышает общую эффективность компании. Это, в свою очередь, создает потребность в новых сотрудниках во всех отделах.

Стоит отметить, что положительные показатели наблюдаются в основном в компаниях, которые инвестируют в АИ-технологии стабильно и системно. В фирмах, которые просто купили подписку для экспериментов, но не имеют долгосрочной стратегии, роста числа сотрудников не зафиксировано. Таким образом, успех на рынке труда в будущем будет зависеть не только от знания технологий, но и от умения рационально их использовать.