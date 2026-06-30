Крупнейшая утечка в истории Apple: подробности iPhone 18 Pro оказались в даркнете

·33·Технологии
Крупнейшая утечка в истории Apple: подробности iPhone 18 Pro оказались в даркнете

Корпорация Apple столкнулась с одной из самых серьезных кибератак в своей истории. Конфиденциальные данные, украденные из системы Tata Electronics — одного из основных партнеров компании в Индии, включая чертежи еще не представленной модели iPhone 18 Pro и список поставщиков, были опубликованы в даркнете. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным агентства Reuters, хакерская группа под названием Ворлд Леакс завладела более чем 200 тысячами файлов, принадлежащих Tata Electronics. Среди этих документов есть чертежи комплектующих для будущих флагманских устройств Apple, списки заводов-изготовителей и даже фотографии процессов тестирования устройств. Этот инцидент может привести не только к раскрытию коммерческой тайны Apple, но и к охлаждению отношений со стратегическими партнерами.

Конфиденциальные данные и список комплектующих

Среди украденных документов как минимум шесть крупных файлов полностью раскрывают внутреннее устройство модели iPhone 18 Pro. В них указано, какие именно компании будут поставлять микросхемы основной платы, аккумуляторы и модули камер. Обычно Apple подписывает с поставщиками строгие соглашения о конфиденциальности, и раскрытие этой информации создает огромные возможности для конкурентов и производителей контрафактной продукции.

В базе данных были обнаружены чертежи запчастей не только для iPhone, но и для другого крупного клиента Tata Electronics — компании Tesla. Это свидетельствует о масштабах кибератаки. Apple уже начала внутреннее расследование по данному инциденту.

Прототипы iPhone 18 Pro и процессы тестирования

Особое внимание привлекают видео и фотографии, датированные началом 2026 года. На них запечатлено, как модель iPhone 18 Pro проходит тесты на ударопрочность (дроп тест) на заводах Tata. На изображениях виден смартфон с тремя камерами и плоским серым корпусом с логотипом Apple на задней панели.

Эксперты отмечают, что эта утечка может помешать планам Apple по расширению производства за пределами Китая. Tata Electronics сейчас становится важнейшим партнером Apple по сборке iPhone в Индии. После инцидента компания ограничила доступ к своим внутренним системам и назначила аудит с привлечением международных экспертов.

На данный момент Apple и Tata Electronics не выступили с официальными заявлениями, однако источники, близкие к ситуации, подтвердили наличие в документах секретных водяных знаков Apple и внутренних кодовых имен, относящихся к поколению iPhone 18 Pro. Это практически не оставляет сомнений в подлинности данных.

AppleiPhone 18 ProTata ElectronicsКибератакаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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