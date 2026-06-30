OnePlus представила доступный смартфон Н6 с аккумулятором емкостью 8000 mAh

Компания OnePlus, известная на рынке смартфонов своими высокопроизводительными устройствами, дебютировала в Индии с совершенно новой серией Н. Первая модель этой линейки, OnePlus Н6, привлекает внимание многих своей рекордной емкостью аккумулятора и доступной ценой. Главной особенностью устройства стала батарея емкостью 8000 mAh, обеспечивающая длительную автономность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, новый смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки СуперВУК мощностью 45 В. Также предусмотрена возможность реверсивной проводной зарядки мощностью 5 В, которая служит для подзарядки других мелких гаджетов. Инженеры OnePlus также внедрили в устройство функцию «бйпасс чаргинг» — эта технология в процессе игры направляет ток в обход аккумулятора напрямую на материнскую плату, в результате чего нагрев устройства значительно снижается.

Срок службы семь лет и технические характеристики

По заявлению производителя, аккумулятор OnePlus Н6 рассчитан более чем на 1600 циклов зарядки. Это означает, что даже при активном использовании смартфона в течение семи лет батарея сохранит более 80% своей первоначальной емкости. Такой показатель долговечности редко встречается даже в дорогих флагманах.

Аппаратная часть устройства построена на базе процессора MediaTek Dimensity 6360 Max. Покупателям будут предложены версии с объемом оперативной памяти 4 или 6 GB, а постоянная память во всех модификациях составляет 128 GB. Смартфон оснащен 6,8-дюймовым ИПС-экраном с частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1200 нит, однако разрешение ограничено уровнем ХД+.

Что касается возможностей камеры, на задней панели OnePlus Н6 расположены основной датчик на 50 Мп и монохромный сенсор на 2 Мп. На передней панели находится селфи-камера на 8 Мп. Устройство работает под управлением операционной системы ОксйгенОС 16 на базе Android 16. Компания обещает пользователям два крупных обновления системы Android и патчи безопасности в течение трех лет.

Цена смартфона установлена весьма привлекательно относительно его характеристик. Модель с памятью 4/128 GB будет продаваться примерно за 245 долларов, а версия 6/128 GB — за 265 долларов. Толщина устройства составляет 8,8 мм, а вес — 208 грамм. Ожидается, что официальные продажи в Индии начнутся 4 июля, позже модель может выйти и на рынки других регионов.