Революция в клавиатуре смартфона: стартап Acti запустил AI-агентов

Процесс обычного ввода текста для пользователей смартфонов стоит на пороге коренных изменений. Сингапурский стартап Acti представил клавиатуру нового поколения для операционных систем iOS и Android. Это не просто программа для предиктивного ввода слов, а агентская клавиатура, способная выполнять различные действия от имени пользователя. По сообщению издания TechCrunch, эта технология интегрирует возможности искусственного интеллекта непосредственно в мессенджеры, электронную почту и социальные сети. Об этом Techcrunch.com сообщает в новости.

Основатель и генеральный директор Acti Янг Ванг отметил, что сегодня для использования возможностей AI пользователям приходится постоянно переключаться между приложениями. Например, чтобы найти какую-то информацию, приходится прерывать беседу и обращаться к браузеру или ботам вроде ChatGPT. Acti же работает как единый слой поверх всех приложений, помогая пользователю с сохранением контекста.

Устранение межпрограммных барьеров

Новая клавиатура понимает намерение пользователя и превращает его в действие. Допустим, если вы переписываетесь с другом об обеде, Acti может порекомендовать ближайшие рестораны прямо в чате. Если в разговоре упоминаются акции какой-либо компании, через клавиатуру можно мгновенно поделиться ценами в реальном времени. Это не только экономит время пользователя, но и делает цифровое общение более эффективным.

Техническая основа системы базируется на моделях Gemini от компании Google. Янг Ванг пояснил, что Gemini была выбрана за ее скорость, отличную работу в многоязычной среде и надежность. Именно с помощью этих моделей в клавиатуре была внедрена функция под названием «Skills» (Навыки). Пользователи одним нажатием кнопки могут автоматизировать сложные задачи, например, перевод сообщения или создание ссылки на встречу.

Вопросы безопасности и конфиденциальности

Естественно, многих пользователей беспокоит риск утечки личных данных через клавиатуру. Команда Acti отдельно остановилась на этом вопросе, сообщив, что приложение построено по модели «local-first». Это означает, что личный контекст пользователя в первую очередь хранится на самом устройстве. Компания гарантирует, что личные сообщения или переписки не будут отправляться на внешние серверы без разрешения пользователя.

Руководитель проекта Янг Ванг является специалистом с большим опытом в индустрии клавиатур. Он десять лет работал в компании Baidu, доведя аудиторию Facemoji Keyboard до 300 миллионов активных пользователей в день. По его мнению, в эпоху больших языковых моделей (LLM) текст перестал быть просто набором букв, а стал носителем воли пользователя. Acti стремится стать инструментом, реализующим эту волю.

В настоящее время клавиатура Acti рассматривается как фундамент эры AI-агентов. Установив приложение, пользователи могут превратить практически любое текстовое поле в своем смартфоне в умного помощника. Ожидается, что подобные решения в будущем полностью изменят культуру использования мобильных устройств.