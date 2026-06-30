Новый смартфон в стиле БлакБеррй: Кликс Коммуникатор продемонстрировал свои возможности

В то время как на рынке смартфонов доминируют сенсорные экраны, для пользователей, верных физической клавиатуре, появилась новая надежда. Стартап Кликс Течнологй представил новый видеообзор своего смартфона Кликс Коммуникатор, вдохновленного устройствами БлакБеррй. Этот гаджет предназначен не только для любителей ностальгии, но и для специалистов, которые много работают с текстом. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Впервые представленный в январе этого года на выставке КЭС в Лас-Вегасе, Кликс Коммуникатор призван создать удобство прежде всего для пользователей, активно работающих с электронной почтой и сообщениями. По сообщению издания TechCrunch, устройство оценивается в 499 долларов и сочетает в себе современные технологии с классическим кнопочным интерфейсом.

Особенности технических характеристик и инновации

Кликс Коммуникатор — это не просто копия старого БлакБеррй, а устройство, включающее ряд собственных инноваций. Функция «Signal Лигхт», расположенная на боковой стороне устройства, позволяет пользователям определять сообщения от конкретных контактов или приложений с помощью различных цветов и световых сигналов. Это помогает не пропускать важные уведомления, не глядя постоянно на экран.

Технические возможности устройства также адаптированы под нужды современного пользователя. В нем есть разъем для наушников 3,5 мм, слот для физической СИМ-карты (вместе с еСИМ), слот для карты памяти микроСД с возможностью расширения до 2 TB и специальная механическая кнопка для включения режима полета. Кроме того, пользователи могут менять заднюю панель смартфона по своему вкусу.

Цифровой детокс и программное обеспечение

Сегодня многие пользователи пытаются избавиться от зависимости от социальных сетей и игр. Кликс Коммуникатор может стать удобным выбором и для этой категории людей. Хотя устройство работает на операционной системе Android, компания в сотрудничестве с Ниагара Лаунчер представила минималистичный интерфейс. Это позволяет уменьшить количество отвлекающих факторов и сосредоточиться на основных рабочих инструментах.

В недавно опубликованном видео компания продемонстрировала предсерийное аппаратное обеспечение и внутреннее программное обеспечение устройства. Эксперты отмечают, что нажатие клавиш достаточно ощутимое (кликй), что дает чувство, знакомое пользователям БлакБеррй. Разработчики сейчас работают над дальнейшей оптимизацией силы нажатия клавиш для любителей быстрого набора текста.

Поставки смартфонов Кликс Коммуникатор покупателям планируются начиная с четвертого квартала текущего года. В следующих видео компания обещает подробно рассказать о других особенностях устройства, включая Промпт Кей, Мессаге Хуб и возможности сенсорной клавиатуры.