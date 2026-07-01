Революция в энергетике: Realta Fusion получила прямой ток из термоядерной реакции

·4·Технологии
Революция в энергетике: Realta Fusion получила прямой ток из термоядерной реакции

В мире энергетики сделан долгожданный гигантский шаг: американский стартап Realta Fusion сумел преобразовать энергию термоядерной реакции напрямую в электрический ток, минуя традиционную стадию нагрева. Ожидается, что эта технология в будущем резко повысит эффективность производства электроэнергии и поможет преодолеть энергетический кризис. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщение сообщает.

Компания, базирующаяся в штате Висконсин, в ходе эксперимента 19 июня с помощью устройства под названием WHAM смогла зажечь несколько лампочек энергией, полученной из плазмы. По данным издания TechCrunch, Realta Fusion стала первой частной компанией в мире, открыто продемонстрировавшей такой результат. Это достижение доказало, что термоядерный синтез может быть не только источником тепла, но и прямым источником электричества.

Отказ от турбин и высокая эффективность

В настоящее время все атомные и тепловые электростанции работают по одному принципу: топливо нагревает воду, образующийся пар вращает турбину, а генератор вырабатывает ток. Однако в этом процессе теряется большая часть энергии. Например, эффективность современных атомных станций составляет всего около 33%. В методе, предлагаемом Realta Fusion, этот показатель может достичь 90%.

По словам основателя компании Кирана Фурлонга, они напрямую улавливают энергию заряженных ядер гелия (альфа-частиц), образующихся в результате термоядерной реакции. Этот процесс работает подобно «электрическому маховику»: часть полученного тока направляется обратно на нагрев плазмы в реакторе, а остальное передается потребителям.

Коммерческие перспективы и планы на будущее

Основная проблема в области термоядерной энергетики заключается в том, что энергия, затрачиваемая на поддержание реакции, превышает вырабатываемую энергию. Метод прямой конверсии, используемый Realta Fusion, помогает преодолеть этот барьер. Согласно расчетам, данная технология позволит увеличить общую мощность коммерческих станций на 20-30%.

Стоит отметить, что в этом направлении работает не только Realta Fusion. Стартап Helion, поддерживаемый Сэмом Альтманом, также планирует получать энергию напрямую в своих реакторах, однако они еще не продемонстрировали свои результаты публично. Это выводит Realta Fusion в лидеры гонки.

Для таких стран, как Узбекистан, где потребность в энергетических ресурсах растет, подобные технологии в будущем могут приобрести стратегическое значение. Если термоядерный синтез выйдет на коммерческий уровень, он станет экологически чистым, бесконечным и безопасным источником энергии. Пока ученые работают над тем, чтобы перенести успех из лабораторных условий в промышленный масштаб.

Realta FusionТермоядерный СинтезЭнергетикаТехнологииWHAM
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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