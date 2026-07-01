PlayStation 6 может оказаться значительно дороже ожидаемого: себестоимость близка к 1000 долларам
Новая консоль следующего поколения PlayStation 6, разрабатываемая японской корпорацией Sony, может стать неожиданным финансовым испытанием для пользователей. Согласно последним данным, стоимость комплектующих резко возросла, что, как ожидается, напрямую повлияет на конечную розничную цену консоли. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает издание.
По данным известного инсайдера Kepler_L2, на которые ссылается ixbt.com, общая стоимость компонентов, необходимых для PlayStation 6, в последнее время выросла почти на 200 долларов. Согласно текущим расчетам, только аппаратная часть обходится компании Sony почти в 1000 долларов. Этот показатель значительно выше стоимости PlayStation 5 и даже недавно представленной модели PS5 Pro.
Изменения в стратегии SonyОбычно на рынке игровых консолей производители продают устройства нового поколения в убыток на старте, извлекая основную прибыль из игр и подписок. Однако руководство Sony, похоже, решило в этот раз не идти на такой риск. Представители компании подчеркивают, что они не намерены продавать оборудование с большим убытком.
Компания уже начала немного повышать цены на рынках за пределами Японии. По мнению аналитиков, если стоимость комплектующих продолжит расти, PlayStation 6 появится на рынке как премиальный продукт, значительно более дорогой, чем предыдущие модели. Это может несколько затруднить процесс перехода на новые технологии для любителей игр.
Эта новость имеет важное значение и для рынка Узбекистана. В нашей стране консоли PlayStation широко продаются через официальных и неофициальных дилеров. Если глобальная цена будет в районе 1000 долларов, то с учетом таможенных платежей и логистических затрат нетрудно предположить, что цена PlayStation 6 в местных магазинах будет весьма высокой.
Технологическая сложность и себестоимостьРост цен на компоненты связан с несколькими факторами:
- Увеличение затрат на производство полупроводников и процессоров;
- Сложность графических чипов нового поколения, поставляемых AMD;
- Влияние логистики и глобальной инфляции.
Стоит отметить, что инсайдер Kepler_L2 ранее уже одним из первых публиковал точные данные о процессорах AMD и технических характеристиках модели PS5 Slim. Поэтому его прогнозы относительно себестоимости PlayStation 6 воспринимаются экспертами серьезно.
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