PlayStation 6 может оказаться значительно дороже ожидаемого: себестоимость близка к 1000 долларам

Новая консоль следующего поколения PlayStation 6, разрабатываемая японской корпорацией Sony, может стать неожиданным финансовым испытанием для пользователей. Согласно последним данным, стоимость комплектующих резко возросла, что, как ожидается, напрямую повлияет на конечную розничную цену консоли. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает издание.

По данным известного инсайдера Kepler_L2, на которые ссылается ixbt.com, общая стоимость компонентов, необходимых для PlayStation 6, в последнее время выросла почти на 200 долларов. Согласно текущим расчетам, только аппаратная часть обходится компании Sony почти в 1000 долларов. Этот показатель значительно выше стоимости PlayStation 5 и даже недавно представленной модели PS5 Pro.

Изменения в стратегии Sony

Обычно на рынке игровых консолей производители продают устройства нового поколения в убыток на старте, извлекая основную прибыль из игр и подписок. Однако руководство Sony, похоже, решило в этот раз не идти на такой риск. Представители компании подчеркивают, что они не намерены продавать оборудование с большим убытком.

Компания уже начала немного повышать цены на рынках за пределами Японии. По мнению аналитиков, если стоимость комплектующих продолжит расти, PlayStation 6 появится на рынке как премиальный продукт, значительно более дорогой, чем предыдущие модели. Это может несколько затруднить процесс перехода на новые технологии для любителей игр.

Эта новость имеет важное значение и для рынка Узбекистана. В нашей стране консоли PlayStation широко продаются через официальных и неофициальных дилеров. Если глобальная цена будет в районе 1000 долларов, то с учетом таможенных платежей и логистических затрат нетрудно предположить, что цена PlayStation 6 в местных магазинах будет весьма высокой.

Технологическая сложность и себестоимость

Рост цен на компоненты связан с несколькими факторами:

Увеличение затрат на производство полупроводников и процессоров;

Сложность графических чипов нового поколения, поставляемых AMD;

Влияние логистики и глобальной инфляции.

Sony сейчас внимательно следит за ситуацией на рынке и анализирует свою ценовую политику. Для компании самое важное — суметь объяснить потребителям, что предлагаемые технологические возможности и новый игровой опыт оправдывают такую высокую цену. Несмотря на это, тот факт, что продажи PS5 идут по плану, придает компании определенную уверенность в повышении цен.

Стоит отметить, что инсайдер Kepler_L2 ранее уже одним из первых публиковал точные данные о процессорах AMD и технических характеристиках модели PS5 Slim. Поэтому его прогнозы относительно себестоимости PlayStation 6 воспринимаются экспертами серьезно.