AMD готовится повысить цены на видеокарты: изменения на рынке ожидаются в июле

·22·Технологии
AMD готовится повысить цены на видеокарты: изменения на рынке ожидаются в июле

AMD, один из ведущих производителей графических процессоров на рынке компьютерных технологий, планирует в ближайшее время пересмотреть цены на свою продукцию. По данным инсайдеров и отраслевых экспертов с форума Боард Чаннелс, компания предупредила своих партнеров о росте цен на комплекты GPU и модулей памяти. Это изменение может напрямую повлиять на стоимость видеокарт на розничных прилавках в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как сообщает издание иксбт.ком, компания AMD направила крупным брендам-производителям видеокарт уведомление о том, что цены вырастут примерно на 10%. Стоит отметить, что такие гиганты, как AMD и NVIDIA, не продают готовые видеокарты, а поставляют производителям (например, ASUS или Сапфире) специальные наборы, состоящие из графического чипа и чипов памяти. Именно рост стоимости этих компонентов определяет себестоимость конечного продукта.

Кого коснется повышение цен?

На данный момент AMD уведомила о новой ценовой политике как минимум четырех крупных партнеров. Среди них следующие бренды:

  • Сапфире
  • Asus
  • Вастармор
  • КсФКс
Эти компании широко представлены и на рынке Узбекистана, являясь основными поставщиками видеокарт серии Radeon. Ожидается, что рост цен начнется с июля. В ранее распространявшихся слухах говорилось, что цены могут вырасти даже на 15%, однако на данный момент показатель в 10% выглядит наиболее вероятным сценарием.

Поскольку участники форума Боард Чаннелс обычно состоят из сотрудников крупных заводов и системных интеграторов, данные этого источника во многих случаях подтверждаются. Следует понимать, что между ростом цен для производителей и изменением цен в магазинах будет определенный временной интервал. Однако почти очевидно, что текущие цены не сохранятся надолго.

Ситуация на рынке и последствия для потребителей

Для пользователей из Узбекистана эта новость означает рост затрат на сборку компьютеров, предназначенных для задач, требующих графической мощности: видеомонтажа, 3Д-дизайна и современных игр. Если вы планировали приобрести видеокарту Radeon в ближайшие месяцы, сделать это до июля может быть экономически выгоднее.

Точные причины повышения цен пока не названы, однако специалисты связывают это с логистическими затратами и глобальной инфляцией в производстве полупроводников. Предпримет ли NVIDIA аналогичный шаг или нет — пока неизвестно, но обычно повышение цен одним крупным игроком на рынке влияет на стратегию конкурентов.

AMDRadeonВидеокартыТехнологииРынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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