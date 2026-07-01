Темпы освоения космоса растут: в июне в космос было запущено 28 ракет

·2·Технологии
Темпы освоения космоса растут: в июне в космос было запущено 28 ракет

Активность человечества в освоении космоса выходит на новый уровень. По итогам июня 2026 года в мире было осуществлено в общей сложности 28 пусков ракет-носителей. В результате этих миссий на орбиту Земли были успешно выведены 370 объектов различного назначения. Этот показатель свидетельствует о том, насколько стремительно развивается космическая индустрия. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным Иксбт.ком, в прошлом месяце США достигли абсолютного лидерства по количеству запусков ракет в космос. На долю Соединенных Штатов пришлось 16 пусков. Стоит отметить, что в этот показатель включены две миссии компании Rocket Lab, осуществленные с космодрома Махиа в Новой Зеландии. Китай занял второе место с 10 запусками, а Япония и Европа ограничились одним пуском ракеты.

SpaceX и Falcon 9: основной драйвер рынка

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, продолжает укреплять свои позиции в сфере частной космонавтики. В июне самой используемой ракетой стала Falcon 9 — за месяц она совершила 13 полетов. Это означает почти один старт каждые два дня. Для сравнения: все ракеты семейства «Чанчжэн» (Лонг Марч) всего китайского государства взлетели в общей сложности 7 раз.

Среди других ракет-носителей активность проявила ракета Electron компании Rocket Lab с 3 запусками. Также по одному разу на орбиту отправились японская Х3, Ариане 64 Block 2 нового поколения из Европы, а также китайские аппараты, такие как «Чжуюэ-2Э», «Лицзян-1» и «Куайчжоу-11». Такое разнообразие показывает, что возможности выхода в космос расширяются не только для государств, но и для частного сектора.

Самые загруженные космодромы и годовая статистика

В июне база космических сил Ванденберг в штате Калифорния, США, была признана самой активной стартовой площадкой — оттуда было запущено 8 ракет. Второе место занял мыс Канаверал во Флориде (5 стартов). В Китае лидировал космодром Цзюцюань с 4 миссиями. Эти базы в настоящее время служат основными воротами для глобальной спутниковой связи и исследовательских проектов.

За первые шесть месяцев 2026 года по всему миру было осуществлено в общей сложности 153 орбитальных полета. К сожалению, 5 из них закончились аварией. Тем не менее, общая динамика положительная: за тот же период прошлого года количество полетов составило 145. Если нынешние темпы сохранятся, ожидается, что 2026 год станет рекордным по количеству запусков ракет в космос в истории человечества.

Для узбекистанских специалистов и энтузиастов эти данные означают, что стоимость глобального спутникового интернета и технологий дистанционного зондирования продолжит снижаться. Активность таких компаний, как SpaceX, сокращает расходы на доставку грузов в космос, открывая двери для новых технологических возможностей.

КосмосSpaceXFalcon 9РакетаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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