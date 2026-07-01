Революция для электромобилей: CATL запустила более 2000 станций замены батарей в Китае

·2·Технологии
Революция для электромобилей: CATL запустила более 2000 станций замены батарей в Китае

Компания CATL, считающаяся крупнейшим в мире производителем аккумуляторов, открыла новую эру в сфере зарядки электромобилей. Компания объявила о достижении важного рубежа, установив более 2000 станций замены батарей по всему Китаю в рамках своей сети Choco-SEB. Эта технология позволяет водителям вместо долгого ожидания зарядки установить полностью заряженный аккумулятор за несколько минут и продолжить путь. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает сообщает.

По данным ixbt.com, по состоянию на 30 июня текущего года данная сеть охватила 31 провинцию и 180 городов Китая. Это означает, что более 80% малых и средних городов страны обеспечены этой инфраструктурой. В течение второго квартала 2026 года компания продемонстрировала агрессивные темпы роста, успешно открывая в среднем по 200 новых станций ежемесячно.

Расширение инфраструктуры и новые технологии

CATL укрепляет свои позиции не только внутри городов, но и на крупных магистралях. В настоящее время активно продолжается строительство станций на стратегически важных скоростных автомагистралях, таких как Гуанчжоу-Шэньчжэнь. В будущем компания планирует полностью охватить этой системой основные национальные трассы, соединяющие всю страну.

Компания также расширяет свою деятельность за пределы материкового Китая. В частности, в Гонконге были запущены первые две станции замены батарей. Согласно плану, к 2030 году количество станций в этом регионе достигнет 36. Этот шаг призван повысить престиж бренда CATL на международном рынке.

Технологические обновления также не прекращаются. Для поддержки новой инфраструктуры CATL представила сменные батареи модели Chocolate 26 с напряжением 800 вольт. Эти аккумуляторы отличаются высокой эффективностью и оптимизацией для быстрой замены.

Планы и цели на будущее

Руководство CATL поставило перед собой амбициозные цели до конца 2026 года. Компания намерена довести число действующих станций до 3000 и расширить охват более чем на 190 городов. Подобные проекты на практике решают одну из главных проблем массового распространения электромобилей — длительное время зарядки.

Опыт CATL имеет большое значение и для таких стран, как Узбекистан, где рынок электромобилей стремительно развивается. В будущем для водителей, совершающих междугородние поездки, система быстрой замены батарей может стать более удобным решением, чем ожидание в очередях на зарядных станциях.

CATLЭлектромобилиАккумуляторыТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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