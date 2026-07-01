Meta планирует сдавать в аренду свою инфраструктуру искусственного интеллекта

·8·Технологии
Meta планирует сдавать в аренду свою инфраструктуру искусственного интеллекта

Корпорация Meta под руководством Марка Цукерберга нашла новый способ окупить миллиардные инвестиции в развитие технологий искусственного интеллекта (AI). По сообщению Bloomberg, компания планирует запустить бизнес в сфере облачной инфраструктуры, который предполагает продажу вычислительных мощностей своих огромных дата-центров другим организациям. Этот шаг превратит Meta в прямого конкурента таких гигантов рынка, как Amazon Веб Сервикес (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

В рамках новой инициативы Meta намерена продавать доступ не только к своим открытым моделям, таким как Llama, но и к закрытым моделям, таким как недавно представленная Мусе Спарк, а также к «сырым» вычислительным ресурсам. Сообщается, что внутри компании этот проект получил название Meta Компуте. Команда под руководством главы подразделения инфраструктуры Сантоша Джанардхана работает над развитием этого нового направления.

Новый тренд на рынке: гонка дата-центров

Данное решение Meta перекликается со стратегией других крупных игроков в отрасли, в частности, проектов Илона Маска SpaceX и xAI. В начале мая SpaceX подписала соглашение об аренде всех вычислительных мощностей своего дата-центра Колоссус 1 компании Anthropic. Это показывает, что победа в гонке AI может достаться не только тем, кто создаст лучшие модели, но и тем, кто обладает самой мощной технической инфраструктурой.

На данный момент Meta выделила 182,9 миллиарда долларов на расширение своей АИ-инфраструктуры. Компания реализует масштабные проекты в штатах Луизиана и Огайо. В частности, дата-центр в Огайо по размеру сопоставим с островом Манхэттен и должен быть запущен до конца текущего года. Столь огромных ресурсов будет достаточно не только для внутренних нужд, но и для обслуживания внешних клиентов.

Эффективность инвестиций и опасения

Эксперты считают этот шаг Meta логичным. Причина в том, что, в отличие от конкурентов вроде Google или OpenAI, Meta еще официально не заявляла о получении значительных прямых доходов от своих АИ-сервисов. Компания больше фокусировалась на внутренней оптимизации и моделях с открытым исходным кодом. Запуск облачных вычислений позволит быстрее вернуть вложенные средства.

Однако среди отраслевых аналитиков существуют определенные опасения. Некоторые скептики полагают, что вокруг инфраструктуры искусственного интеллекта формируется «экономический пузырь». Они предупреждают, что триллионные инвестиции могут не окупиться, а спрос на быстро устаревающие чипы может неожиданно упасть. Несмотря на это, Цукерберг в своем майском заявлении подчеркнул, что облачный бизнес является «вариантом, который Meta определенно должна рассмотреть».

Подобные глобальные изменения значимы и для Узбекистана, и для всего региона Центральной Азии. Выход таких гигантов, как Meta, на облачный рынок может привести к снижению стоимости вычислительных мощностей и созданию более доступной АИ-инфраструктуры для местных стартапов. Хотя на данный момент Meta отказалась дать официальный комментарий по этому поводу, действия компании свидетельствуют о том, что мы стоим на пороге новой технологической эры.

MetaИскусственный ИнтеллектMark ZuckerbergОблачные ТехнологииLlama
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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