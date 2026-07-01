OpenAI представляет специальную клавиатуру Кодекс для разработчиков

Компания OpenAI, считающаяся лидером в области технологий искусственного интеллекта, разработала революционное устройство для разработчиков программного обеспечения — клавиатуру Кодекс. Созданный в сотрудничестве с брендом компьютерной периферии Ворк Лудер, этот гаджет призван повысить продуктивность программистов и обеспечить прямой доступ к возможностям AI на аппаратном уровне. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Официальная презентация нового устройства назначена на 15 июля текущего года. В коротком тизере, опубликованном на странице OpenAI Девелоперс в социальных сетях, отмечается: «Ваши любимые комбинации клавиш Кодекс обновляются». Это свидетельствует о глубокой интеграции клавиатуры с АИ-моделями и сервисами, предоставляемыми OpenAI.

Техническая база и возможности

По данным иксбт.ком, новый продукт создан на базе популярной компактной программируемой клавиатуры Креатор Микро 2 от компании Ворк Лудер. Базовая версия этого устройства имеет 13 механических клавиш, аналоговый джойстик и сенсорные элементы управления, предназначенные для выполнения различных макросов и быстрых команд.

Особенность клавиатуры Кодекс заключается в том, что она поддерживает инструменты программирования OpenAI на аппаратном уровне. Это позволяет пользователям одним нажатием кнопки вызывать АИ-ассистента, запускать генератор кода или автоматически анализировать сложные алгоритмы. Такой подход помогает разработчикам сосредоточиться на основном процессе, не отвлекаясь на поиск в экранных меню.

Новая эра в сфере программирования

Хотя полные технические характеристики и цена устройства пока не раскрыты, эксперты оценивают это как важный шаг в области создания программного обеспечения. Сегодня многие разработчики используют ChatGPT и другие АИ-инструменты, однако их объединение с физической клавиатурой выводит пользовательский опыт на совершенно новый уровень.

Естественно, что эта новость вызовет большой интерес и у ИТ-специалистов из Узбекистана. В то время как сфера программирования в нашей стране стремительно развивается, подобное высокотехнологичное оборудование может способствовать повышению конкурентоспособности местных разработчиков на международном рынке. Ожидается, что с популяризацией продуктов OpenAI в будущем и другие производители выпустят на рынок аналогичные умные клавиатуры.

В заключение можно сказать, что клавиатура Кодекс — это не просто устройство ввода, а мост, объединяющий искусственный интеллект и человеческий труд. Официальная демонстрация, которая состоится 15 июля, раскроет все секреты этого гаджета.