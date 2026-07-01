Выпускникам в России с высокими баллами на экзаменах подарят красивые номера

·4·Технологии
Выпускникам в России с высокими баллами на экзаменах подарят красивые номера

Министерство просвещения России внедряет оригинальный способ стимулирования выпускников школ. С 2026 года учащимся, показавшим высокие результаты на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), будут предоставляться специальные номера мобильной связи, содержащие пять идущих подряд цифр. Эта инициатива разработана с целью повышения интереса молодежи к знаниям и признания их успехов. Об этом сообщает .

издание ixbt.com. Согласно сообщению, данной привилегией смогут воспользоваться выпускники, набравшие в общей сложности 200 баллов по двум и более предметам. В комбинации подарочных номеров будут присутствовать цифры «555», что символически означает отличные оценки ученика. Планируется, что акция будет действовать в течение всего года.

Статистика и охват

По предварительным данным, число высокобалльников в России растет из года в год. Например, анализ текущих показателей показывает, что 933 выпускника преодолели порог в 200 баллов. Еще более высокие результаты показали 76 человек, набравших 300 баллов, и 8 человек, набравших 400 баллов. Зафиксирован даже один выпускник, достигший максимального результата в 500 баллов.

Данный проект реализуется в сотрудничестве с крупными российскими операторами связи MegaFon и Yota. Для получения красивого номера выпускники должны предоставить документы, подтверждающие их высокие баллы. Действующим абонентам необходимо оставить заявку через личный кабинет, а новым пользователям — оформить специальные SIM-карты.

Возрастные ограничения и технические условия

Согласно условиям проекта, номера с комбинацией «555» будут доступны только абонентам моложе 20 лет. Это ограничение означает, что проект ориентирован именно на выпускников школ и молодых студентов. По мнению экспертов, такие красивые номера служат для молодежи своеобразным символом социального статуса и успеха.

В практике Узбекистана мобильные операторы также проводят различные социальные акции, однако практика предоставления красивых номеров за достижения в сфере образования еще не получила широкого распространения. Российский опыт рассматривается как интересный пример интеграции цифровой экономики и системы образования.

Напомним, что красивые и легко запоминающиеся мобильные номера обычно продаются через аукционы или по высоким ценам. Подобная инициатива на государственном уровне позволяет стимулировать талантливую молодежь без дополнительных затрат.

РоссияОбразованиеТехнологииМобильная СвязьЭкзамен
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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