Игра Киндер Китй станет настоящим испытанием для ПК: 64 GB RAM

В индустрии компьютерных игр технические требования стремительно растут, но новый проект студии Биг Фире Гамес превзошел все ожидания. Грядущая игра под названием Киндер Китй своими системными требованиями поражает даже владельцев самых мощных игровых систем. Объем ресурсов, необходимых для стабильной работы игры, в несколько раз превышает современные стандарты. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно данным иксбт.ком, для запуска Киндер Китй требуется минимум 32 GB оперативной памяти (RAM). В рекомендуемых же системных требованиях этот показатель составляет целых 64 GB. Это редкий случай даже для самых требовательных игр на современном рынке, что делает проект своего рода «пожирателем памяти».

Технические возможности и графическая мощность

Игра ограничивается не только оперативной памятью. В списке минимальных требований указана видеокарта NVIDIA RTX 2060, а для высококачественной графики и плавного геймплея от пользователей потребуются видеокарта RTX 4060 и процессор Ryzen 7 7800Кс3Д. Подобные требования свидетельствуют о том, что игра визуально очень богата и сложна.

Согласно информации на платформе Стеам, Киндер Китй — это кинематографичный шутер от третьего лица с открытым миром, действие которого происходит в Сеуле ближайшего будущего. Проект создается на движке Унреал Энгине 5. Обычно игры на этом движке известны высокой нагрузкой на видеокарту, но в случае с Киндер Китй основной акцент сделан на объем оперативной памяти.

Осторожность разработчиков или проблемы с оптимизацией?

По мнению экспертов, у таких высоких требований может быть две причины. Во-первых, разработчики могли стремиться обеспечить запас памяти для одновременной загрузки огромного количества объектов в открытом мире. С другой стороны, это может указывать на то, что игра еще не полностью оптимизирована.

Официальная дата выхода Киндер Китй пока не объявлена. Тем не менее, этот проект вызывает жаркие дискуссии среди любителей компьютерных игр. Для геймеров из Узбекистана эта новость также важна, поскольку 64 GB RAM пока не являются стандартом даже для многих профессиональных рабочих станций.

В заключение можно сказать, что если эти требования не изменятся, Киндер Китй рискует войти в историю как одна из самых ресурсоемких игр ближайших лет. Пользователям же придется задуматься об обновлении своих систем еще до выхода игры.