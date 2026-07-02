Индийский миллиардер инвестировал 30 млн долларов в создание конкурента Microsoft Оффике

Известный индийский предприниматель Бхавин Турахиа выделил 30 миллионов долларов из личных средств на создание корпоративного программного обеспечения нового поколения на базе AI. Его новый проект под названием Нео призван стать достойной альтернативой таким гигантам, как Microsoft Оффике и Google Воркспаке. Турахиа считает эти инвестиции крупной ставкой на радикальное изменение рабочих процессов в эпоху искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Основная идея проекта Нео заключается в том, что простого дополнения чат-ботами программ, созданных до появления AI, недостаточно. По мнению предпринимателя, рабочие инструменты должны быть перепроектированы с самого фундамента, исходя именно из возможностей искусственного интеллекта. В интервью TechCrunch Турахиа сравнил эту ситуацию с технологической революцией.

«Если вы хотите создать iPhone, вы не сможете взять детали от Нокиа и каким-то образом превратить их в iPhone», — говорит 46-летний миллиардер. По его словам, такие компании, как Microsoft и Google, сталкиваются с архитектурными сложностями при внедрении AI в свои старые системы, так как их структура для этого не была предназначена.

Возможности и преимущества проекта Нео

Платформа Нео, внутреннее тестирование которой началось в апреле этого года, объединяет управление проектами, работу с документами, хранение файлов и AI в единой экосистеме. Здесь AI выступает не просто помощником, а активным участником повседневных задач. Важной особенностью системы является то, что она не привязана к конкретной модели (модел-агностик).

Это позволяет предприятиям свободно переключаться между различными моделями AI (например, продуктами OpenAI или Anthropic), не ограничиваясь одним провайдером. Подобно своим успешным проектам Директи, Радикс и Зета, Турахиа финансирует Нео изначально за счет собственных средств, планируя привлечь внешних инвесторов позже.

Жесткая конкуренция на рынке

На данный момент рынок корпоративного AI стал одной из самых конкурентных областей в мире технологий. Microsoft, Google и Salesforce стремительно интегрируют AI в свои продукты. В то же время стартапы, такие как Notion и Суперхуман, также вступили в гонку по переформатированию бизнес-процессов. Однако Турахиа уверен, что на этом рынке достаточно места для всех.

Предприниматель подчеркнул, что рынок корпоративного ПО никогда не работал по принципу «победитель забирает всё». «Если мы сможем захватить всего от 2% до 5% мирового рынка, это будет более значимый результат, чем все компании, которые я строил до этого», — добавил он.

Учитывая растущий спрос на системы корпоративного управления и в Узбекистане, гибкие платформы на базе AI, такие как Нео, в будущем могут стать интересным решением и для местных компаний. Пока проект находится на начальном этапе развития, однако опыт предпринимателя и значительные инвестиции свидетельствуют о перспективности проекта.