Выбор пользователей: AnTuTu опубликовал рейтинг самых удовлетворяющих смартфонов за июнь

·0·Технологии
Выбор пользователей: AnTuTu опубликовал рейтинг самых удовлетворяющих смартфонов за июнь

Сервис AnTuTu, известный измерением технической мощности смартфонов, представил рейтинг Android-устройств, которыми пользователи остались наиболее довольны по итогам июня. В отличие от традиционных бенчмарк-тестов, этот список основан не на скорости работы устройства, а непосредственно на положительных отзывах владельцев при повседневном использовании. Это является важным индикатором реальных потребностей покупателей и их доверия к брендам. Об этом сообщает ixbt.com.

Первое место в рейтинге неожиданно Oppo K13 Turbo 5G заняла модель. Это устройство получило положительную оценку от 96,83% пользователей. По данным ixbt.com, такой высокий результат смартфона обусловлен его сверхемким аккумулятором на 7000 mAh и технологией быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Модель, оснащенная процессором MediaTek Dimensity 8450 и 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, была признана одним из самых сбалансированных устройств в среднем сегменте.

На втором месте с показателем 96,67% Nubia Z80 Ultra расположился. Этот флагман заслуживает внимания своими высокими технологическими возможностями, в частности, платформой Snapdragon 8 Elite пятого поколения и экраном с частотой обновления 144 Гц. Пользователи высоко оценили аккумулятор устройства емкостью 7200 mAh и профессиональную камеру, состоящую из трех модулей по 50 Мп.

Битва флагманов и ведущие бренды

завершили сильную тройку Oppo Find X8 Ultra . Эта модель, набравшая 95,37% голосов, выделяется процессором Snapdragon 8 Elite и дисплеем с разрешением 2K. Кроме того, она лидирует среди представителей премиум-сегмента благодаря поддержке проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 50 Вт. Четвертое и пятое места заняли модели Nubia Z70S Ultra Photographer Edition и Oppo Find X8 соответственно.

Общий состав рейтинга показывает, насколько сильна внутренняя конкуренция на китайском рынке. Другие устройства, попавшие в список, также стремятся к технологическому совершенству:

  • Vivo X300 Ultra и Xiaomi 15 Ultra;
  • Realme GT8 Pro и Honor 400 Pro;
  • OnePlus Ace 6 и Honor GT Pro;
  • Redmi K90 Pro Max и Vivo X200 Ultra;
  • Vivo X300 Pro и Vivo S30.
Данный рейтинг показывает, что для современных пользователей важна не только мощность процессора, но и время автономной работы и качество экрана. В частности, наблюдается тренд на аккумуляторы емкостью более 7000 mAh. На рынке Узбекистана большинство этих брендов представлены официально или неофициально, и эта информация может стать полезным руководством для покупателей, выбирающих новый смартфон.

Специалисты AnTuTu отмечают, что, хотя этот список основан на субъективных оценках, он также отражает, насколько хорошо бренды проработали программное обеспечение и удобство пользовательского интерфейса. Результаты июня доказали, что бренды Oppo и Nubia значительно укрепили свои позиции.

СмартфонAnTuTuOppoNubiaТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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