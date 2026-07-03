Выбор пользователей: AnTuTu опубликовал рейтинг самых удовлетворяющих смартфонов за июнь
Сервис AnTuTu, известный измерением технической мощности смартфонов, представил рейтинг Android-устройств, которыми пользователи остались наиболее довольны по итогам июня. В отличие от традиционных бенчмарк-тестов, этот список основан не на скорости работы устройства, а непосредственно на положительных отзывах владельцев при повседневном использовании. Это является важным индикатором реальных потребностей покупателей и их доверия к брендам. Об этом сообщает ixbt.com.
Первое место в рейтинге неожиданно Oppo K13 Turbo 5G заняла модель. Это устройство получило положительную оценку от 96,83% пользователей. По данным ixbt.com, такой высокий результат смартфона обусловлен его сверхемким аккумулятором на 7000 mAh и технологией быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Модель, оснащенная процессором MediaTek Dimensity 8450 и 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, была признана одним из самых сбалансированных устройств в среднем сегменте.
На втором месте с показателем 96,67% Nubia Z80 Ultra расположился. Этот флагман заслуживает внимания своими высокими технологическими возможностями, в частности, платформой Snapdragon 8 Elite пятого поколения и экраном с частотой обновления 144 Гц. Пользователи высоко оценили аккумулятор устройства емкостью 7200 mAh и профессиональную камеру, состоящую из трех модулей по 50 Мп.
Битва флагманов и ведущие брендызавершили сильную тройку Oppo Find X8 Ultra . Эта модель, набравшая 95,37% голосов, выделяется процессором Snapdragon 8 Elite и дисплеем с разрешением 2K. Кроме того, она лидирует среди представителей премиум-сегмента благодаря поддержке проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 50 Вт. Четвертое и пятое места заняли модели Nubia Z70S Ultra Photographer Edition и Oppo Find X8 соответственно.
Общий состав рейтинга показывает, насколько сильна внутренняя конкуренция на китайском рынке. Другие устройства, попавшие в список, также стремятся к технологическому совершенству:
- Vivo X300 Ultra и Xiaomi 15 Ultra;
- Realme GT8 Pro и Honor 400 Pro;
- OnePlus Ace 6 и Honor GT Pro;
- Redmi K90 Pro Max и Vivo X200 Ultra;
- Vivo X300 Pro и Vivo S30.
Специалисты AnTuTu отмечают, что, хотя этот список основан на субъективных оценках, он также отражает, насколько хорошо бренды проработали программное обеспечение и удобство пользовательского интерфейса. Результаты июня доказали, что бренды Oppo и Nubia значительно укрепили свои позиции.
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