Работа роботакси Ваймо в Сан-Франциско была временно приостановлена

Компания Ваймо, принадлежащая холдингу Alphabet, возобновила работу сервиса роботакси в Сан-Франциско после короткого перерыва. Из-за масштабного отключения электроэнергии в городе беспилотные автомобили были временно остановлены на час в целях безопасности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Согласно данным TechCrunch, сбой в электроснабжении затронул около 7 тысяч клиентов компании ПГ&Э. Представители Ваймо через социальные сети предупредили пользователей о временной приостановке сервиса и закрытии маршрутов на скоростных магистралях. Компания заявила, что была вынуждена принять эти меры для контроля ситуации и адаптации к местным условиям.

Меры безопасности и технические причины

По словам пресс-секретаря Ваймо, решение о приостановке сервиса было принято для оценки масштабов отключения электроэнергии и координации действий с местными властями. Роботакси были временно остановлены, чтобы минимизировать риски в условиях, когда светофоры перестали работать, а на улицах возник хаос.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай с автомобилями Ваймо. Ранее, во время декабрьских отключений электроэнергии, несколько роботакси также застряли на улицах. Кроме того, аналогичный инцидент произошел 4 июля во время праздничных мероприятий на мосту Золотые Ворота, что затруднило движение транспорта.

Вопросы регулирования

На фоне этого события мэр Сан-Франциско Дэниел Лури призвал ужесточить законодательство штата, регулирующее работу автономных транспортных средств. По мнению мэра, необходимо разработать более четкие и строгие правила поведения беспилотных автомобилей в условиях запланированных или непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время сервис Ваймо полностью восстановлен, и автомобили продолжают обслуживать клиентов в обычном режиме. Однако для технологических гигантов сбои в городской инфраструктуре остаются серьезным испытанием. Подобные ситуации показывают, насколько важна стабильность инфраструктуры для стран, которые только начинают осваивать технологии беспилотного транспорта.