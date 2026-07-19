В Китае твердотельные аккумуляторы успешно прошли годовые испытания в экстремальных условиях

Твердотельные (солид-стате) аккумуляторы, способные произвести революцию в энергетическом секторе, прошли важное испытание на прочность. В рамках эксперимента, проведенного в Пекине, стационарная аккумуляторная система этого типа успешно проработала в течение года в подземной сети теплоснабжения. Об этом сообщает издание Иксбт.ком. сообщает издание.

Уникальность этого испытания заключается в том, что устройство продемонстрировало свои возможности не в лабораторных условиях, а в реальной промышленной среде. В течение зимнего сезона аккумуляторы сохраняли функциональность при температуре до 85°К и влажности 95 процентов. Для обычных литий-ионных батарей такие показатели являются критическими и приводят к быстрому выходу из строя.

Промышленная надежность и технические показатели

Согласно данным Беиджинг Энергй Груп, система сохраняла стабильную работу при постоянном нагреве от 40°К до 85°К и высокой влажности. Основной целью проекта было изучение устойчивости твердотельных батарей к сложным промышленным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды.

Данная технология была разработана компанией Пуре Литиум Нев Энергй, расположенной в Пекинской зоне экономического и технологического развития Ичжуан. Компания представила свою первую систему твердотельных аккумуляторов в 2025 году. Изначально технология предназначалась для сетей замены батарей в электровелосипедах, однако сейчас сфера её применения расширяется.

Для электромобилей пока рано

Несмотря на успешные испытания, эксперты отмечают, что данные батареи пока не полностью соответствуют требованиям электромобилей. Для автомобильной промышленности решающее значение имеют не только надежность, но и следующие факторы:

Высокая плотность энергии;

Эффективность веса (соотношение массы и мощности);

Возможность быстрой зарядки;

Низкая себестоимость производства;

Длительный срок службы (уровень деградации).

На данный момент Беиджинг Энергй Груп не раскрыла подробную информацию о химическом составе батарей, их общей емкости или показателях деградации (потери мощности) в результате длительной эксплуатации. Это означает, что для выхода технологии на массовый рынок требуются дополнительные исследования.

Для регионов с резко континентальным климатом и высокими летними температурами такие термостойкие аккумуляторы в будущем могут стать крайне важными. Ожидается, что при внедрении систем хранения энергии на солнечных электростанциях и промышленных объектах твердотельные батареи станут оптимальным решением с точки зрения безопасности и эффективности.